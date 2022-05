State track and field qualifiers from North Iowa

The three-day co-ed state track and field meet gets underway on Thursday morning and concludes Saturday night at Drake Stadium in Des Moines. Class 1A and 4A will go in the morning, Class 2A and 3A in the afternoon.

On Saturday, all four classifications run their nine finals events.

Here is a list of area state qualifiers. The number listed next to the qualifiers name is their seed based on their performance at the state qualifying meets.

Boys track and field

Class 4A

Discus -- 20. Michael Willis, Mason City, 140-01

Shot put -- 19. Van Wasicek, Mason City, 48-01

Long jump -- 23. Justyn Rivera, Mason City, 20-11

200 -- 24. Jalen Wynter, Mason City, 23.39

400 -- 7. James Fingalsen, Mason City, 50.02; 18. Kaden Tyler, Mason City, 51.45

110 high hurdles -- 10. Kale Hobart, Mason City, 15.64

400 low hurdles -- 11. Kale Hobart, Mason City, 56.94

800 relay -- 20. Mason City (Reid Johnson, Darian Davis, Jalen Wynter, Ra'Shaun Wynter), 1:31.90

1,600 relay -- 8. Mason City (Kale Hobart, James Fingalsen, Ra'Shaun Wynter, Kaden Tyler), 3:26.44

Distance medley relay -- 22. Mason City (Justyn Rivera, Ethen Roberts, Jess Cornick, Breyden Christensen), 3:47.55

Sprint medley relay -- 16. Mason City (Reid Johnson, Darian Davis, James Fingalsen, Kaden Tyler), 1:36.12

Shuttle hurdle relay -- 4. Mason City (Kale Hobart, Reid Johnson, Michael Willis, Darian Davis), 1:01.21

Class 3A

Shot put -- 14. Tino Tamayo, Charles City, 49-05.50

Long jump -- 1. Ian Collins, Charles City, 22-09; 2. Josiah Cunnings, Charles City, 22-07

High jump -- 1. Ian Collins, Charles City, 6-8; 22. Josiah Cunnings, Charles City, 6-0; 24. Tate Schmitt, Hampton-Dumont-CAL, 6-0

100 -- 13. Mario Hoefer, Charles City, 11.50

400 relay -- 16. Charles City (Jakob Sindlinger, Jalil Jones, Josiah Cunnings, Mario Hoefer), 43.85; 20. Hampton-Dumont-CAL (Tate Murray, Tate Schmitt, Gavin Meader, Tony Valenzuela), 43.96

800 relay -- 12. Hampton-Dumont-CAL (Tate Murray, Tate Schmitt, Gavin Meader, Tony Valenzuela), 1:31.84

1,600 relay -- 4. Charles City (Malcolm Lopez, Jacob Vais, Griffin Franksain, Ian Collins), 3:26.54

Class 2A

Discus -- 14. Colby Krustsinger, Forest City, 139-09

Long jump -- 9. Brayden Onken, Osage, 21-02.50; 18. Landon Arends, Osage, 20-08.50

High jump -- 2. Dakota Carlson, Forest City, 6-5; 15. Drew Greenwood, Forest City, 6-1

100 -- 23. Owen Pueggel, Garner-Hayfield-Ventura, 11.77

200 -- 24. LJ Bryant, Clear Lake, 24.35

400 -- 9. Jagger Schmitt, Clear Lake, 51.33

1,600 -- 15. Bryce McDonough, Central Springs, 4:42.37; 22. Joey Hovinga, Forest City, 4:46.19

3,200 -- 15. Bryce McDonough, Central Springs, 10:40.59; 23. Joey Hovinga, Forest City, 10:56.77

110 high hurdles -- 10. Zeke Nelson, Clear Lake, 15.48

400 low hurdles -- 13. Zeke Nelson, Clear Lake, 56.75

400 relay -- 11. Clear Lake (Titan Schmitt, Alex Kerr, Jagger Schmitt, Tanner Riemann), 44.29; 20. Forest City (Vinton Feldman, Sam Klaassen, Robay Birri, Jack Thompson), 44.66

800 relay -- 9. Clear Lake (LJ Bryant, Titan Schmitt, Alex Kerr, Tanner Riemann), 1:32.46; 20. Forest City (Vinton Feldman, Sam Klaassen, Truman Knudston, Jack Thompson), 1:33.38

1,600 relay -- 23. Clear Lake (Aidan Manemann, Jaden Wright, Jagger Schmitt, Tanner Reimann), 3:32.11

3,200 relay -- 15. Central Springs (Clayton McDonough, Brock Mathers, Carter Lanphere, Will Howes), 8:34.95; 16. Clear Lake (Andrew Mixdorf, Vladimir Starrett, Jaden Wright, Joe Faber), 8:36.21

Distance medley relay -- 14. Central Springs (Austin Lloyd, LJ Gregoire, Ethan Beals, Bryce McDonough), 3:43.12; 19. Clear Lake (Zeke Nelson, Alex Kerr, Aidan Manemann, Joe Faber), 3:44.46

Sprint medley relay -- 24. Clear Lake (LJ Bryant, Alex Kerr, Jagger Schmitt, Tanner Reimann), 1:38.22

Shuttle hurdle relay -- 20. Osage (Cole Adams, Michael Johnson, Joey Potter, Ben Miller), 1:03.82; 22. Clear Lake (Derek Erpelding, Blake Enke, Cooper Cooke, Zeke Nelson), 1:04.57

Class 1A

Discus -- 9. Jex Schutjer, St. Ansgar, 143-11; 19. Wyatt Helming, Lake Mills, 134-03

Shot put -- 14. Jex Schutjer, St. Ansgar, 46-11.25; 22. Seth Hermanson, Lake Mills, 45-09.50; 23. Ryan Hackbart, St. Ansgar, 45-07

Long jump -- 16. Jaxon McLemore, West Fork, 20-01.50

400 -- 16. Thomas Block, Northwood-Kensett, 52.82

800 -- 5. Riley Witt, St. Ansgar, 2:02.66

1,600 -- 4. Riley Witt, St. Ansgar, 4:37.85

3,200 -- 5. Riley Witt, St. Ansgar, 10:25.02; 9. Ryan Kelly, Newman Catholic, 10:31.88

110 high hurdles -- 13. Josiah Kliment, Northwood-Kensett, 15.80; 22. Mitchell Smith, West Hancock, 16.07

400 low hurdles -- 11. Josiah Kliment, Northwood-Kensett, 56.72; 22. Thomas Block, Northwood-Kensett, 58.02

400 relay -- 24. West Hancock (Jaxen Peterson, Evan Ford, Kellen Smith, David Smith), 45.81

800 relay -- 13. St. Ansgar (Joey Beyer, Lorne Isler, Dylan Brumm, Bradley Hackenmiller), 1:34.16; 23. Lake Mills (Derek Eastvold, Kadin Abele, Logan Bacon, Seth Hermanson), 1:35.28

1,600 relay -- 19. West Hancock (Jaxen Peterson, Evan Ford, Braden Walk, Kellen Smith), 3:34.58; 22. St. Ansgar (Matthew Hall, Drew Powers, Lorne Isler, Bradley Hackenmiller), 3:35.18

3,200 relay -- 6. Northwood-Kensett (Hayden Moore, Lamonte Sims, Kooper Julseth, Treyeen Rollene), 8:38.69; 20. St. Ansgar (Aslan Willis, Tyke Remster, Cade Beyer, Matthew Hall), 8:51.08

Distance medley relay -- 1. St. Ansgar (Joey Beyer, Dylan Brumm, Bradley Hackenmiller, Riley Witt), 3:39.78

Sprint medley relay -- 9. St. Ansgar (Joey Beyer, Lorne Isler, Dylan Brumm, Bradley Hackenmiller), 1:37.80

Shuttle hurdle relay -- 5. West Hancock (Evan Ford, Mathew Francis, Braden Walk, Mitchell Smith), 1:02.33; 15. Northwood-Kensett (Hayden Moore, Drake Tiedemann, Thomas Block, Josiah Kliment), 1:05.00; 17. Lake Mills (A.J. Ramaker, Hayden Brua, Logan Bacon, Kadin Abele), 1:05.25

100 wheelchair -- 1. Wyatt Willand, Northwood-Kensett, 18.04

200 wheelchair -- 1. Wyatt Willand, Northwood-Kensett, 32.56

400 wheelchair -- 1. Wyatt Willand, Northwood-Kensett, 1:00.29

800 wheelchair -- 1. Wyatt Willand, Northwood-Kensett, 2:05.83

Girls track and field

Class 4A

100 -- 22. Jada Williams, Mason City, 13.20

200 -- 23. Jada Williams, Mason City, 27.06

1,500 -- 21. Audra Mulholland, Mason City, 5:02.33

100 hurdles -- 19. Rosa Monarch, Mason City, 16.66

400 relay -- 17. Mason City (Rosa Monarch, Ariel Lee, Gwen Fiser, Jada Williams), 50.65

3,200 relay -- 24. Mason City (Audra Mulholland, Janae Hansen, Aspen Cole, Savannah Davis), 10:42.43

Sprint medley relay -- 13. Mason City (Rosa Monarch, Ariel Lee, Jada Williams, Megan Tobin), 1:52.91

Shuttle hurdle relay -- 9. Mason City (Rosa Monarch, Tara Backhaus, Ellea Lewerke, Gwen Fiser), 1:08.49

Class 3A

Discus -- 5. Charlee Morton, Hampton-Dumont-CAL, 131-04

Shot put -- 21. Charlee Morton, Hampton-Dumont-CAL, 36-09.25

Long jump -- 12. Lydia Staudt, Charles City, 17-00.50

High jump -- 5. Keely Collins, Charles City, 5-4

100 hurdles -- 19. Keely Collins, Charles City, 16.83; 24. Abigail Drier, Hampton-Dumont-CAL, 17.64

Shuttle hurdle relay -- 20. Charles City (Kaylee Hennick, Lauren Staudt, Olivia Litterer, Keely Collins), 1:11.50

Class 2A

Discus -- 23. Ericka Power, Osage, 101-11

Shot put -- 22. Kaci Crum, Central Springs, 34-09.25

Long jump -- 3. Reese Brownlee, Clear Lake, 17-08.50; 21. Jessa Swearingen, Forest City, 15-09.25

High jump -- 11. Shae Dillavou, Forest City, 5-2

100 -- 23. Meredith Street, Osage, 13.33; 24. Colette Loges, Forest City, 13.90

200 -- 9. Reese Brownlee, Clear Lake, 26.57; 11. Meredith Street, Osage, 26.60

400 -- 1. Reese Brownlee, Clear Lake, 57.96; 4. Meredith Street, Osage, 59.29

800 -- 6. Lili Nelson, Forest City, 2:25.24; 8. Bethany Warren, Forest City, 2:25.37; Addison Doughan, Clear Lake, 2:25.50; 13. Addy Grimm, Osage, 2:27.14

1,500 -- 4. Katelyn Johnston, Osage, 5:01.24; 6. Addison Doughan, Clear Lake, 5:01.93; 10. Lili Nelson, Forest City, 5:09.44

3,000 -- 1. Katelyn Johnston, Osage, 10:59.05; 5. Addison Doughan, Clear Lake, 11:27.38; 20. Lili Nelson, Forest City, 11:55.10

100 hurdles -- 20. Brooklynn Halbach, Osage, 16.43

400 hurdles -- 14. Bethany Warren, Forest City, 1:09.25

400 relay -- 19. Forest City (Emma Anderson, Jalyn Hovenga, Regan Helgeson, Shae Dillavou), 52.14

800 relay -- 16. Forest City (Emma Anderson, Jalyn Hovenga, Regan Helgeson, Shae Dillavou), 1:50.26

1,600 relay -- 23. Osage (Jenna Scharper, Mackenzie Brown, Addy Grimm, Katelyn Johnston), 4:19.90

Distance medley relay -- 6. Forest City (Regan Helgeson, Shae Dillavou, Bethany Warren, Lili Nelson), 4:24.07; 12. Clear Lake (Madison Leisure, Makella Jacobs, Lydia Brattrud, Addison Doughan), 4:27.38

Sprint medley relay -- 3. Clear Lake (Madison Leisure, Makella Jacobs, Lydia Brattrud, Reese Brownlee), 1:51.40; 16. Forest City (Emma Anderson, Regan Helgeson, Jalyn Hovenga, Bethany Warren), 1:54.46; 22. Osage (Brooklynn Halbach, Azure Christensen, Meredith Street, Addy Grimm), 1:55.67

Shuttle hurdle relay -- 19. Central Springs (Georgie Rozell, Karlie Klemesrud, Carly Ryan, Ellyan Ryan), 1:11.31

Class 1A

Discus -- 22. Scout Kohagen, Lake Mills, 101-10; 24. Madison Hillman, St. Ansgar, 100-07

Shot put -- 11. Madison Hillman, St. Ansgar, 36-05.75

Long jump -- 15. Rylie Akins, West Fork, 16-01; 17. Quinn Harle, West Hancock, 15-11.75

High jump -- 11. Avery Eastvold, Lake Mills, 5-0

800 -- 22. Natalie Bork, St. Ansgar, 2:35.34

3,000 -- 23. Megan Ocel, Northwood-Kensett, 12:42.22

100 hurdles -- 9. Ella Stene, Lake Mills, 16.20; 10. Lindsey Moore, Northwood-Kensett, 16.27

400 hurdles -- 11. Lindsey Moore, Northwood-Kensett, 1:08.87; 12. Carly Hengesteg, Northwood-Kensett, 1:08.95; 17. Leah Weaver, West Fork, 1:10.09

800 relay -- 18. West Hancock (Shelby Goepel, Mallory Leerar, Paige Kudej, Kamryn Eckels), 1:52.53

1,600 relay -- 17. St. Ansgar (Mariah Michels, Aspen Falk, Amelia Porisch, Natalie Bork), 4:22.72

3,200 relay -- 21. West Fork (Leah Weaver, Ellie Weaver, Maddy Welbes, Kacie Eisentrager), 10:53.10; 22. St. Ansgar (Kinsey Anderson, Amelia Porisch, Haley Peterson, Natalie Bork), 10:54.92

Distance medley relay -- 19. St. Ansgar (Sarah Wagner, Lia Halfman, Mariah Michels, Kinsey Anderson), 4:36.96

Sprint medley relay -- 15. St. Ansgar (Sarah Wagner, Jaci Woods, Mariah Michels, Natalie Bork), 1:55.38

Shuttle hurdle relay -- 5. St. Ansgar (Sarah Wagner, Kennedy Schwiesow, Brianna Minnis, Aspen Falk), 1:09.93; 10. Northwood-Kensett (Carly Hengesteg, Chloe Costello, Morgan Wallin, Lindsey Moore), 1:11.01; 20. Lake Mills (Natalie Lary, Alexis Anderson, Katelyn Rogstad, Ella Stene), 1:13.61

Zach Martin is a sports reporter for the Globe Gazette.

