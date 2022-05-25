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Winnebago County announces candidates on ballot for June 7 primary election

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The Winnebago County Auditor's office has announced candidates that will be on the ballot for its June 7 primary election.

Candidates and the positions they are vying for are as follows:

COUNTY ATTORNEY - Kelsey A. Beenken, Republican; No Candidate, Democratic;

COUNTY RECORDER - Rita Schutter, Republican; Shanna Eastvold, Republican; No Candidate, Democratic; 

COUNTY TREASURER - Julie Swenson, Republican; No Candidate, Democratic;

BOARD OF SUPERVISORS - District 3 - Bill Jensvold, Republican; District 1 - Terry Durby, Republican, and Marvin Gudmonson, Republican; No Candidates, Democratic;

STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 9 - Henry Stone, Republican; Joseph Tillman, Democratic;

STATE SENATOR - DISTRICT 5 - David D. Dow, Republican; Dave Rowley, Republican; No candidate, Democratic;

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STATE ATTORNEY GENERAL - Brenna Bird, Republican; Tom Miller, Democratic;

SECRETARY OF AGRICULTURE - Mike Naig, Republican; John Norwood, Democratic;

SECRETARY OF STATE - Paul D. Pate, Republican; Joel Miller, Democratic; Eric Van Lancker, Democratic;

TREASURER OF STATE - Roby Smith, Republican; Michael L. Fitzgerald, Democratic;

AUDITOR OF STATE - Todd Halbur, Republican; Mary Ann Hanusa, Republican; Rob Sand, Democratic;

GOVERNOR - Kim Reynolds, Republican; Deidre DeJear, Democratic.

 

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