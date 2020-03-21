Hancock County Sheriff's logs for March 12-19

03/12/2020 06:33, TRAFFIC STOP, 4TH AVE NE/ DIAGONAL ST, STUCKER,CHARITY; CLEARED 413 / LEERAR,CORY
03/12/2020 17:44, WARRANT SERVED, 300 BLOCK CLINTON ST, CORTES RAMIREZ,CHRISTIAN; CLEARED 414 / GERDES, ROB
03/13/2020 06:37, TRAFFIC STOP, 900 BLOCK HWY 18, WALSH, GARRETT; CLEARED 413 / LEERAR,CORY
03/13/2020 08:10, TRANSPORT NON-MEDICAL, 900 BLOCK HIGHWAY 69 N MICHELSON, JAMES; CLEARED 413 / LEERAR,CORY
03/13/2020 08:20, STALLED/STUCK/ABANDONED, 290TH (B20) ST/ HWY 69, BRADBURY, THEADORE; INFO-NO REPORT 413 / LEERAR,CORY
03/13/2020 13:20, TRAFFIC STOP, W COBBLESTONE DR/ HWY 69, GARZIA RAMIREZ, BLANCA ESTELA; WARN/ADVISED 418 / HJELMELAND,ERIK
03/13/2020 15:46, WARRANT SERVED, 100 BLOCK MAIN N AVE, JACOBSEN, DAMON BUD; CLEARED 418 / HJELMELAND,ERIK
03/13/2020 18:39, TRAFFIC STOP, 3I0TH (B16) ST/ HWY 69, HALL,TRICIA LYNN; WARN/ADVISED 415 J RUDISILL,RON
03/13/2020 19:49, ACCIDENT/DEER OR OTHER AN. 330TH (B14) ST/ VAN AVE, COPAS, JOANN; CLEARED 415 / RUDISILL,RON
03/13/2020 20:43, TRAFFIC STOP E 7TH ST/ STATE ST, SWEENEY, LINDSEY ANNA; CLEARED 414 J GERDES,ROB
03/13/2020 20:54, TRAFFIC STOP W 7TH ST/ ROSE AVE, PUEGGEL,OWEN WILL; WARN/ADVISED 414 / GERDES,ROB/STEIN,BROOK
03/14/2020 09:58 THEFT/LARCENY/SHOPLIFTING, 200 BLOCK W 1ST ST, SPORAA,CAROLYN; CLEARED 416 / KLEIN,ANDREW
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03/14/2020 14:34 STALLED/STUCK/ABANDONED HWY 18 AND HWY 69, BANISTER, JESSICA; CLEARED 416 / KLEIN,ANDREW
03/14/2020 15:50 ARREST HWY 18/ LAKE AVE, HOBSCHEIDT, TROY; CLEARED 416 / KLEIN,ANDREW
03/15/2020 13:27 SPEAK WITH OFFICER 100 BLOCK 3RD ST, BRIDGES, BLAIR; CLEARED 417 /STEIN,BROOK
03/15/2020 14:51 TRAFFIC STOP HWY 18/ PALM AVE, HEIVTINGSON, JEFFREY; WARN/ADVISED 413 / LEERAR,CORY
03/15/2020 21:58 TRAFFIC COMPLAINT APPLE AVE/ HWY 18 ST, DODD,JOSEPH; CLEARED 413 / LEERAR,CORY 48 / I-HELMELAND,ERIK
03/16/2020 10:35 THEFT/LARCENY/SHOPLIFTING 2400 BLOCK 300TH ST, ROENFANZ,GATT; CLEARED 416 / KLEIN,ANDREW 417 / STEIN,BROOK
03/17/2020 08:26 JAIL TRANSPORT 900 BLOCK HIGHWAY 69 N, RON RUDISILL; CLEARED 415 / RUDISILL,RON
03/17/2020 12:05 STALLED/STUCK/ABANDONED 170TH (B55) ST/ JAMES (R35) AVE, GARCIA LOPEZ,MIRIAM; CLEARED 419 /RASMUSSEN,ANTHONY
03/17/2020 22:54 STALLED/STUCK/ABANDONED 210TH (B40) ST/ HWY 69, STEENHARD,MARK EUGENE; CLEARED 417 / STEIN,BROOK
03/18/2020 05:15 ANIMAL CALLS HWY 18/ LADD AVE, AADLAND, LEONARD MICHAEL; CLEARED 415 / RUDISILL,RON
03/18/2020 11:55 INFORMATION ONLY 100 BLOCK N MAIN ST, HUD EMERGENCY RESPONSE DID NOT RESPOND 419 / RASMUSSEN,ANTHONY
03/18/2020 18:08 SUSPICIOUS PERSON/ACTIVITY/ 1100 BLOCK 290TH ST, ABBAS, KAYLA; CLEARED 417 / STEIN,BROOK
03/19/2020 05:32 TRANSPORT NON-MEDICAL 2700 BLOCK CORAL RIDGE AVE, CORY LEERAR; CLEARED 413 / LEERAR,CORY 419 / RASMUSSEN,ANTHONY