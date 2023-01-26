Hancock County reports wages paid during 2022 calendar year

In compliance with Chapter 349.18 Code of Iowa, Hancock County has reported that the following wages were paid by the county in the 2022 calendar year:
ALDEN, GLEN 30.00; HADACEK, ROBERT 30.00; PACA, LYNN 18,435.53; ANDERSON, STEVEN 32,310.50; HALFPOP, RODNEY 50,421.51; PAULSEN, CODY 49,233.16; AVERY, DEAN 325.00; HANSEN, DANIEL 125.00; PAULSEN, JORDAN 48,137.63; BAILEY, CONNOR 53,936.44; HAUGLAND, BARBARA 46,380.44; POST, ABIGAIL 8,170.24; BARICKMAN, DANIEL 51,296.01; HAYUNGS, GARY 90.00; PURVIS, JEREMY 114,493.31; BARKEMA, KEITH 150.00; HEJLIK, JASON 5,875.20; RASMUSSEN, ANTHONY 71,204.94; BARKEMA, KYLE 41,127.59; HEJNA, SARAH 3,237.50; RAYHONS, GARY 38,566.21; BEENKEN, BRANDON 90.00; HILLYER, BRADLEY 1,360.00; REESE, DAVID 90.00; BERTILSON, DEAN 88.00; HINDERS, ANN 48,894.57; REESE, SUSAN 273.50; BIER, LLOYD 48,137.64; HJELMELAND, ERIK 80,457.04; RICKE, MARVIN 90.00; BIERLE, KRISTY 42,367.38; HOEFT, KEVIN 53,539.56; RIES, ANDREW 48,137.61; BLUMER, BENJAMIN 6,355.88; HOLLATZ, JONATHAN 30.00; RIHERD, TIMOTHY 48,449.61; BRADY, JUNE 61,087.30; HOOK, KENNETH 3,594.00; ROBBINS, LARRY 2,580.00; BRANDT, MATTHEW 47,951.62; JOHANSON, SCOUT 7,280.00; ROBERTS, JENNIFER 44,590.59; BREDLOW, BRET 59,698.32; JOHNSON, JOHN 88.00; RUDISILL, RON 88,410.95; BRUGGEMAN, ANDREW 52,694.41; JUHL, LINDA 48,143.17; SCHOENWETTER, DAVID 60.00; BRUGGEMAN, LYNN 46,555.57; KEEL, WILLIAM 120.00; SCHREUR, JACOB 11,954.04; BUFFINGTON, ANDREW 72,874.51; KERN, ROBERT 30.00; SCHREUR, TIMOTHY 90.00; BURGARDT, ALLAN 120.00; KLEIN, ANDREW 89,407.42; SCHROADER, PAUL 25,195.45; BURGARDT, KATIE 12,493.73; KLOOSTER, SPENCER 60.00; SCHUTJER, CASSANDRA 90.00; CAROLUS, KEITH 49,515.02; KLUVER, BRUCE 90.00; SCHUTJER, PHYLLIS 223.00; CRAWFORD, LISA 54,254.36; KNEBEL, KEVIN 52,753.99; SCHWICKERATH, MICHELE 61,598.08; CURLEY, HAROLD 4,381.50; KOHLMEYER, LYNELL 68,959.55; SHEEHAN, JENNIFER 50,596.32; DAISY, MICHAEL 3,199.89; KRAUSS, MERVIN 169.00; SKELLENGER, LISA 115.50; DAVIS, TODD 49,695.85; KUNKEL, LARRY 90.00; SLOAN, SCOTT 90.00; DEWAARD, LUKE 6,233.50; LACKORE, JASON 53,175.84; SMIDT, BRADLEY 48,363.27; EDEN, KYLE 48,347.17; LANDGRAF, TIMOTHY 60.00; SMIDT, BRUCE 90.00; EDGAR, GERALD 17,109.00; LANG, ALLEN 48,709.60; SNITZER, MELISSA 44,545.35 5; EDWARDS, CALE 69,578.35; LANG, CHAD 48,782.34; SONIUS, LOIS 202.00; EGESDAL, ASHLEY 4,528.75; LEERAR, CORY 88,340.92; SQUIER, CORY 34,427.08; EILERTSON, CARRIE 43,572.98; LEERAR, JOLENE 62,446.77; STEENBLOCK, GARY 120.00; EISENMAN, DARCY 603.00; LORENTZEN, TONYA 10,267.50; STILLE, GENE 46,344.39; EISENMAN, MARK 120.00; LUTHER, BROOK 85,833.59; STILLE, MARK 50,284.38; EISENMAN, MICHELLE 73,468.72; MAAKESTAD, TRENT 48,241.64; STROMER, MELINDA 12,266.24; ENGSTLER, DEBORAH 72,468.76; MADSON, JOHN 48,869.96; SWANSON, MATTHEW 3,350.00; ENNIS, PATRICK 60.00; MARCHAND, LEE 90.00; THOMAS-GREIMAN, FLORENCE 38,566.21; FAUST, TROY 60.00; MARSHALL, TRACY 71,868.03; TJARKS, MARLIN 48,657.61; FORMANEK, THOMAS 244.00; MCCABE, RONALD 60.00; TLACH, JERRY 38,566.21; FOX, DAVID 120.00; MELOHN, RONALD 90.00; TREINEN, LARRY 28,103.20; FRANCIS, JAMES 68,739.57; MENKE, JAMES 5,611.29; TUSHA, CHRISTA 46,291.71; GAST, ELDON 90.00; MEYERS, ELDON 90.00; VAN DE WIELE, DEAN 60.00; GENZLER, KALLIOPE 1,146.00; MOON, KAYLA 43,711.37; VERBRUGGE, DOUGLAS 90.00; GERDES, MATTHEW 64,656.69; MORRIS, WAYLON 49,562.63; WADDINGHAM, ELIZABETH 578.00; GERDES, ROBERT 101,886.21; MULLENBACH, ELIZABETH 22,025.22; WEISENSTEIN, TYLER 30,357.84; GERHARDT, CHRISTINE 43,560.81; NEDVED, ANDREA 61,659.10; WELLIK, ROGER 120.00; GOBELI, SAMANTHA 43,917.72; NEDVED, LEWIS 90.00; WELLIK, THOMAS 90.00; GOEPEL, SETH 48,271.79; NICHOLS, THOMAS 30.00; WELSCH, MARIANNE 85,989.02; HACKMAN, SHAUN 69,324.37; NORMAN, BLAKE 117,523.69; WILHELM, GREG 60.00; HADACEK, MARLA 30.00; OLSEN, TERRY 60.00; WINTER, STEPHEN 24,751.76; WITTE, CODY 50,426.04.