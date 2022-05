Hancock County releases employees' certified wages for 2023 fiscal year

SECONDARY ROADS - JEREMY PURVIS $117,936, BRET BREDLOW $28.94 per hour, LYNN BRUGGEMAN $23.58 per hour, SHAUN HACKMAN $33.80 per hour, JAMES FRANCIS $69,922, DANIEL BARICKMAN $24.84 per hour plus $0.15 per hour longevity, KYLE BARKEMA $23.45 per hour plus $0.15 per hour longevity, LLOYD BIER $23.45 per hour, MATT BRANDT $23.45 per hour, ANDY BRUGGEMAN $25.95 per hour, KEITH CAROLUS $23.45 per hour plus $0.35 per hour longevity, TODD DAVIS $23.45 per hour plus $0.25 per hour longevity, KYLE EDEN $23.45 per hour, SETH GOEPEL $23.45 per hour, RODNEY HALFPOP $24.11 per hour, ALLEN LANG $23.45 per hour plus $0.30 per hour longevity, CHAD LANG $23.45 per hour plus $0.10 per hour longevity, TRENT MAAKESTAD $23.45 per hour plus $0.10 per hour longevity, JOHN MADSON $23.45 per hour plus $0.10 per hour longevity, WAYLON MORRIS $23.45 per hour plus $0.15 per hour longevity, CODY PAULSEN $23.45 per hour plus $0.10 per hour longevity, JORDAN PAULSEN $23.45 per hour, ANDREW RIES $23.45 per hour, TIMOTHY RIHERD $23.45 per hour plus $0.15 per hour longevity, BRADLEY SMIDT $23.45 per hour plus $0.10 per hour longevity, CORY SQUIER $23.31 per hour, GENE STILLE $23.45 per hour plus $0.30 per hour longevity, MARK STILLE $23.45 per hour plus $0.35 per hour longevity, MARLIN TJARKS $23.45 per hour plus $0.25 per hour longevity, TYLER WEISENSTEIN $22.95 per hour, CODY WITTE $24.84 per hour plus $0.25 per hour longevity.