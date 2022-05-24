Hancock County announces full candidate list for June 7 primary election

The Hancock County Auditor's office has announced the full candidate list for its June 7 primary election.
Candidates and the positions they are vying for are as follows:
COUNTY ATTORNEY - Blake H. Norman, Republican; No Candidate, Democratic;
COUNTY RECORDER - Tracy L. Marshall, Republican; No Candidate, Democratic;
COUNTY TREASURER - Lisa Crawford, Republican; Deborah D. Engstler, Republican; No Candidate, Democratic;
BOARD OF SUPERVISORS (vote for no more than two) - Florence Sis Greiman, Republican; Gary Rayhons, Republican; Gary E. Rockow, Republican; No Candidate, Democratic;
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 56 - James L. Nelson, Republican; Mark Thompson, Republican; No Candidate, Democratic;
STATE ATTORNEY GENERAL - Brenna Bird, Republican; Tom Miller, Democratic;
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SECRETARY OF AGRICULTURE - Mike Naig, Republican; John Norwood, Democratic;
SECRETARY OF STATE - Paul D. Pate, Republican; Joel Miller, Democratic; Eric Van Lancker, Democratic;
TREASURER OF STATE - Roby Smith, Republican; Michael L. Fitzgerald, Democratic;
AUDITOR OF STATE - Todd Halbur, Republican; Mary Ann Hanusa, Republican; Rob Sand, Democratic;
GOVERNOR - Kim Reynolds, Republican; Deidre DeJear, Democratic;
UNITED STATES REPRESENTATIVE DISTRICT 4 - Randy Feenstra, Republican; Ryan Melton, Democratic;
UNITED STATES SENATOR - Jim Carlin, Republican; Chuck Grassley, Republican; Abby Finkenauer, Democratic; Michael Franken, Democratic; Glenn Hurst, Democratic.