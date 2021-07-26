NIACC President's List for spring semester

North Iowa Area Community College recently released its 2021 Spring Term President’s and Dean’s lists. These students represent 85 Iowa communities, 14 states outside the state of Iowa and 15 countries outside of the United States.
Students who complete a minimum of six semester hours and earn a 3.50 – 4.00 term grade point average in an academic semester are named to the President’s List.
The following North Iowa students were honored:
President's List
BELMOND: Keagan Paige Barkema, Chris Melvin Black, Addie Irene Buseman, Kenedie Skrovig Gabrielson, Desiree Ann German, Brynn Danielle Heideman, Wyatt Dale Heideman, Lovely Lyn Lim Lao, Albaro Lucio, Alaina Kristina Lyons, Victoria Rayven Mayo, Vanessa Naranjo, Steve Wade Peil, Madison Rae Roberts, Raechel Lorraine Thayer, Valeria Torres, Kathryn Maria Vrchoticky, Alex Micheal Wessels.
BRITT: Caleb William Eckels, Mazie Danae Erdahl, Autumn Rayne Hildebrand, Blake Matthew Hinton, Ann Marie Horstman, Rachel Nicole Leerar, Jacob Donald Penning, Grace Jean Rosin, Alec Ryan Schmidt, Shae Kathryn Smith, Katey Nicole Tegtmeyer.
BUFFALO CENTER: Paige Marie Goodnight, Max Kenneth Schaefer, Jaymie Christine Simmons, Sadie Susan Zittritsch.
CHARLES CITY: Gillian Marie Anderson, Bradley James Andrews, Phillip Anthony Bachman, Evan Marko Bjelica, Marissa May Daniels, Ally Marie Faulkner, Carrie Irene Field, Zachary Colten Graeser, Shelby Anne Haberkorn, Joseph Alexander Hammond, Morgan Elizabeth Haus, Justin Harvey Heyer, Kellee Ann Hobert, Lynn Ann Hoeft, Isaak James Jensen, Kayla RaeAnn Kellogg, Anna Taylor Krumwiede, Shemaiah Estaris Lara, Jack C Litterer, Whitney Taylor Martin, Amber Leigh McFarland, Libbie Gladstone McKeag, Sarah Ann Mitchell, Roselyn Padua, Rylie J Patrie, Brayton Robert Quade, Danielle Taylor Reetz, Ann M Retterath, Jarrett Jeffrey Ritter, Emma Mae Marie Roney, Jacquelyn Anne Elizabeth Rutherford, Sydney Rosetta Spieker, Drew Charles Staudt, Lydia Ann Staudt, Jamie Michelle Tucker, Alexis Kay Vance, Kelly Dylan Ward, Abigail Elaine Wedeking.
CLEAR LAKE: Teya Elizabeth Adams, Kiarra Eveline Bill, Joshua Michael Blaha, Isabella Raine Clabaugh, Andrew Clark Crane, Cael Braden Crispin, Angela Lynn Dodd, Darby Denise Dodd, Delaney Renee Eden, Alec John Eggers, Alexander Jack Enabnit, Jillian JoAnne Enke, Preston James Feuerbach, Grace Judith Hauser, Chelsey May Holck, Haley Cord Jackson, Layla Madais Francis Juarez, Lacey Lea Kitchen, Stephanie Knepper, Travis Russell Kreamer, Emily Anne Lefevre, Nathan M. Lollar, Emily Jo Majerczyk, Delaney Ann Markwardt, Kaitlin Lanae Marquis, James William Matthews, Carter Daniel Mayland, Joseph D Monson, Ava Rae Ollenburg, Connor Frank O'Tool, Jacob Christopher Petersen, Rebecca Ann Rogers, Paige Evelyn Rolling, Denise Marie Rud, Travis William Schmidt, Samuel Reid Steffen, Jacob A Ward, Kelsey Kay Watson, Duchovny Whisper White, Kacey Barber Zickefoose.
DUMONT: Madison Jordan Klingenborg, Jaden Edward Mason, Cicilia Regina Sullivan, Jakie F Uthe.
FERTILE: Chloe Rae Anderson, Elijah James Wagner.
FLOYD: Jake Anthony Brougher, Seth Thomas Brougher, Caleb Everett Hejna, Brittany Jean Willadsen.
FOREST CITY: Kyle Austin Brown, Dillon Thomas Gerdes, Mallory Leanne Keech, Seth Leland May, Jenna Lyn Miller, Andrew Steven Olson, Conner David Thompson, Lydia Liserio Thompson, Dylan M. West.
GARNER: Alyssa Marie Blankenship, Brody Paul Boehnke, Abbey Belle Case, Ashton Ray Chapin, Jack Oliver Ermer, Jayden Taylor Frank, Brockway John David Gouge, Dalton Wayne Graff, Jamie Jo Hejlik, Sabrina Katherine Hoover, Taylor Michael Lackore, Matthew John Odden, Zachery David Orlovsky, Dylan M Piper.
HAMPTON: Emma Kate Aalbers, Royse M. Adair, Luz Maria Aguilar-Mateo, Parker Bowen Allen, Dori Jo Berding, Omar Blanco-Valentin, Nicholas D Bottorff, Tara Joy Craig, Keely Marie Craighton, Rebekah Grace Craighton, Sophie Ryenne Dietz, Kale R Folkerts, Jorge Adrian Garcia, Kian Paul Gibson, Anna Michelle Gunderson, Gisselle Gutierrez, Avery Jo Hanson, Alexis Lynn Harkema, Riley Dean Heeren, Jaelyn Ann Hickman, Denice D. Kapp, Paige M. Magner, Hanna Maelee Marzen, Noah Abraham Maske, Lauren Marie Meader, Isabelle Nanci Miller, Isabella Lee Noelck, Noah John Noelck, Max A O'Dell, Jasmin Juliana Palma, Katelyn Irene Proctor, Laela Mae Ragsdale, Courtney Bena Ringleb, Aja Anne Sheppard, Jack Edward Showalter.
HANLONTOWN: Hannah Joy Anderson, Ryan James Huston, Madison Ann Rieck.
JOICE: Isaac Ryan Bergo, Sarah Elizabeth Heggestad, Collin Dean Kollasch, Jozalyn Jo Munson.
KANAWHA: Laura Ann Dusold, Abby Sue Melohn, Tanner William Thompson.
KENSETT: Trae Alan Butler, Ryder Alan Gail Lestrud, Paige Alexandera Oleson, Trenton Dean Wirtjes.
KLEMME: Alexander Aidan Bartz, KC Fred Weiland.
LAKE MILLS: Kadin Matthew Abele, Caleb Allan Bacon, Colby Amos Groe, MaKenna Faye Hanson, Emma Elizabeth Hoffman, Madison A Holtan, Madison Jay Levine, Anastasia Josephine Marr, Leah Mae Moen, Sarah Danielle Peterson, Olivia Lucille Schoonover.
MANLY: Kalliape Ann Ballance, Eric John Despenas, Kessa Ann Fingalsen, Zoey Danielle Francis, Hannah Charlotte Hill, Alexandra Elaine Holmes, Hannah Michelle Lanphere, Lauren Joanna Schilling.
MASON CITY: Alyssa R Alert, Macy Brooke Alexander, Kamryn Rose Allen, Alea Brooklynn Awe, Kenneth Jack Barkema, Johnathan Jack Alan Barrett, Taylor Marie Bigler, Grayce Amanda Bjugan, Kameron Kurtiss Black, Lauren L Bodtke, Emily Sue Bonzer, Anna Kaye Bram, Annalise Emelie Brosdahl, Hannah Kay Brown, Jake R Burnett, Ashton Megan Camper, Owen James Casey, Marcos Miguel Cervantes, Lee Jay Cobb, Olivia Marie Crom, Janaeyia Yvette Cronk, Connor James Dalen, Kacie Anne Dall-Winther, Kaitlin G Davis, Ellie Abigail Determan, Mia Ruth DeVries, Matthew Kolton Dodd, David Robert Duda, Jessica Marie Erdman, Halle Renae Espinosa, John Francis Fitzsimmons, Harley Ann Francis, Evan Mark Frandle, Joshua James Funk, Gretchen Elizabeth Garrett, Ryan M Gilmore, Gabrielle Elizabeth Godfrey, Neil Patrick Gogerty, Alexander Elias Gold, Hollie Danielle Gordon, Kelly J. Gourley, Brooke Marie Greenwood, Katelyn Rose Hagenow, Cade Wyatt Hanig, Tanner Kurtis Hanson, Haileigh Rose Hayes, Kylie Alexis Hoffrogge, Emma Marie Hollander, Megan Dawn Hollander, Jesse David Huang, Ariana S Iravani, Gabrielle Elizabeth Johnson, Morgan Mary Johnson, Jake Francis Kaune, Natalee Sue Kearns, Mitchell Alan Knudsvig, Rochelle Linn Ferry Kraft, Natalie Z. Labby, Olivia Dee LaCombe, Connor Michael Lafrenz, Jack Douglas Lander, Beau James Lapointe, Keri Lee Larson, Pattie Jean Lathrop, Jennifer L. Leet, Paige Marie Leininger, Madison Marie Linderman, Breanna Marie Lowe, Sophie Jo Lunning, Thea Gracie Lunning, Erika Lynne Mariner, Dylan John Marker, Stephenie Lee Marzen, Amanda Marie McGee, Molly Jene McGuire, Jacob John Mehmen, Cara Marie Meseck, Jordan Michael James Nelson, Valerie Helen Nelson, Brianna Elizabeth Notermann, Luis Javier, Perez Mosetty, Delanie Ann Prestholt, Timothy Harrison Read, Alexis Lynn Redeker, Devan James Rindels, Ashley Joy Samuelson, Stephanie Paula A Santos, Sidney Lynn Schaefer, Maree Kathleen Scholl, Jadyn Kay Sheimo, Natalie Sue Shipman, Ashton Nicole Shrader, Levi James Sledd, Jayden Clark Smith, Trevor David Smith, Lilly Anne Stockberger, Aden Joseph Stroup, Neeley Elizabeth Swann, Samuel John Swegle, Keara Lynn Syverson, Alexander Wesley Theilen, Thor Lee Theis, Shaye Lillian Theobald, Kailah May Thompson, Zoey Madlyn Thompson, Grace Moriah Tobin, Mercedes Marie Tramel, Christina Marie Trosper, Jordan Brent Trout, Bradley James Robert Vaith, Makenna Marie Van Syoc, Faith Pauline Wadle, Makayla Ann Weber, Dawson Michael Wedeking, Joseph Jon Wickman, Emily Ann Wittnebel, Mackenzie Rae Wood, Sarah Elizabeth Woodward, Hailey Ellen Worman, Sana Ziad Yacoub, Emma S Yarahmadi, Sarah Elizabeth Zehr.
MESERVEY: Jamie Lyn Peters
MITCHELL: Marcy Ann Strasheim
NORA SPRINGS: Samuel August Arickx, Nathanial Edward Grashaff Berge, Anna Marie Bryant, Paige Elaine McEachran, Cameron Charles Opkis, Emma Jane Ramon, Sawyer John Salisbury, Kolton L. Byrne, Kiley Kae Hanft, Cayden Reece Kelley, Drew Russell Kelley, Craig Loren Marker.
NORTHWOOD: Samuel August Arickx, Nathanial Edward Grashaff Berge, Anna Marie Bryant, Kolton L. Byrne, Kiley Kae Hanft, Cayden Reece Kelley, Drew Russell Kelley, Craig Loren Marker, Paige Elaine McEachran, Cameron Charles Opkis, Emma Jane Ramon, Sawyer John Salisbury.
OSAGE: Jeremy David Birchem, Ellie Rae Bobinet, Ainsley Jolie Brooker, Ainsley Brooklyn Dodd, Adonijah Robert Haigh, Zachary Nathaniel Hemann, Megan Elizabeth Henson, Jacy Marie Hovde, Katelynn Ann Huebsch, Danielle Klair Johnson, Alexis M Jones, Emily Elizabeth Krukow, Logan Scott Martin, Mary Susan Miller, Spencer Mark Mooberry, Colin Kruse Muller, Erica Elise Nasstrom, Kyleigh Kristina Nerland, Trevor Merlin Olson, Brayden Allen Onken, Luke John Scharper, Caleb John Hermon Sledd, Katerina Lynn Smith, Jessica Jean Voight, Nathan Joseph Wihlm, Addyline Nicole Witt.
RICEVILLE: Andrea Elizabeth Gronwoldt, Brody Paul Koenigs, Tanner Dean Swenson.
ROCKWELL: Nathan Deane Akins, Nickolle P Blanchard, Ava Lynn Henricks, Emma Louise Martinek, Carter Dean Meints, Jaylah Rebecca Obregon, Keelee Marie Sheriff, McKensie Marquel Shupe, Cheyla McCody Weaver, Sierra Marie Willier, Brett Allan Witte, Collin Leif Witte.
RUDD: Justin Marvin Bushbaum, Cooper Evan Kuhlemeier, Timothy Lawrence Philipp, Jayce William Andrew Prymer.
SHEFFIELD: Mary Delaney Christianson, Cannon Michael Craighton, Macy Rose Dirksen, Madisyn Lynn Harper, Micayla Marie Lahner, Hailey Noelle McCoy-Munger, Megan Lynn McGuire, Emily Marie Rooney, Benjamin Christopher Sauke, Addyson Belle Showalter, Andyn Joseph Showalter, Kalli Ann Trewin, Brayden Paul Vold, Lukas Brian Wogen, Aydan Renee Wood.
SHELL ROCK: Kaden Joshua Dewey
ST. ANSGAR: Hali Mae Anderson, Kira Lynn Baldus, Kirsten Dorothy Boerjan, Lauren Elizabeth Bork, Ella Mae Brown, Collin Richard Brumm, Jaden Nicole Francis, Annika Lynn Hemann, Grace Ann Jahr, Collin Frederick Kramer, Brianna Rose Minnis, Madison Kaye Minnis, Dakotah Kenneth Patterson, Sydney Therese Patterson, Haley Louise Peterson, Carter Mathew Salz, Emma Marie Soltau, Taylor Grace Vervaecke, Leah Rose Wagner.
STACYVILLE: Jacienah Ruth Amoloja, Taylor Rose Hanna, Joshua Marvin Krebsbach, Mitchel A Meyerhofer, Sawyer Robert Smith