NIACC 2020 honors graduates

North Iowa Area Community College recently announced its honors graduates of 2020.
The following North Iowa students were honored:
HALL OF FAME CANDIDATES (Graduates earning all A’s at NIACC): Emma Lee Davison, Mason City; Paige Diane DeArmoun, Northwood; Justyce Renae Henaman, Clear Lake; Jessica Jane Malecek, Osage; Michael LaMont Nielsen, Forest City; Aricka Lynn Oppman, Manly; Payton Danielle Reams, Charles City; Alaina Nicole Scott, Micah John Wacker, Garner.
PHI THETA KAPPA GRADUATES (Graduates inducted into the Alpha Psi Beta Chapter of this international honor society for two-year colleges): Megan Lee Adams, St Ansgar; Shane' Ahmedoska, Isaac Lou Kyoo Branstad, William Read Cooney, Staci Ann Andrea, Justyce Renae Henaman, Elizabeth H. Ann Lakose, Carter Michael Olk, Natalie Kay Rolling, Reva Lee Louise Winkelman, Clear Lake; Dakota Martin Bang, Forest City; Cassandra Jean Bishop, Paige Diane DeArmoun, Lindy Sue Marie Harris, Northwood; Audrey Michelle Casperson, Jadyn Christyne Joynt, Madison Lee Westcott, Lake Mills; Emma Jean Cox, Belmond; Emma Lee Davison, Katie Marie Dorenkamp, Austin Louis Eckenrod, Mohammed Ali Elbermawy, Jessalyn Rae Frenz, Erika Ann Klus, Brennan Lee Laugen, Danielle Rae Lorentzen, Kaitlyn Nicole Meleney, Sarah Elizabeth Penn, Emaan Jaffar Shaikh, Tyler Boy Trout, Sarah Ann Wendel, Alana Cayla Wickering, MaRyah Linda-Dupree Woolery, Miranda Marie Wulff, Mason City; Marissa Ann-Renee Deeter, Payton Danielle Reams, Tayler Jean Schmidt, Ciana Kaye Sonberg, Mackenzie Ann Wilson, Charles City; Aaron Charles DeVries, Jacy Bella Guerrero, Sheffield; Christina L. Greiman, Jillian Jo Heitland, Cherrice Nichole Risius, Alaina Nicole Scott, Micah John Wacker, Garner; Ryann Rochelle Hagen, Britt; Ciara Anne Hansen, Hampton; Nicole Rae Harrington, Nashua; Katelyn Elizabeth Knudsvig, Fertile; Taylor Marie McEachran, Aubrey Sue Wyborny, Nora Springs; Rachel Mina Milbrandt, Nadezhda Ekaterina Murphy, Osage; Alexis Marie Oppman, Aricka Lynn Oppman, Manly; Amy Anne Reynolds, Ventura; Easton Robert Smith, Tristan David Wessels, Belmond; Megan Marie Swope, Joice.
OUTSTANDING ATHLETES/SCHOLARS: Emma Lee Davison, Austin Louis Eckenrod, Mason City
2019 AMBASSADOR SCHOLARSHIP RECIPIENTS
Bergland & Cram Scholarship: Sarah Ann Wendel, Mason City
Bonnie Baia Memorial Scholarship: Emaan Jaffar Shaikh, Mason City
Earl Ashland Scholarship: Jackson Lee Hamlin, Clear Lake
Elmer and Gladys Wessels Endowed Scholarship: Paige Diane DeArmoun, Northwood; Justyce Renae Henaman, Clear Lake;
Frank Schmitz Memorial Scholarship: Kyle James Rooney, Sheffield
Joel Picker Social Science Scholarship: Megan Lee Adams, St Ansgar; Jessalyn Rae Frenz, Mason City; Rachel Mina Milbrandt, Osage.
Robert H. and Mary Isensee Scholarship: Hailey Ann Hepperly, Northwood Carter Michael Olk, Clear Lake; Aricka Lynn Oppman, Manly; Ciana Kaye Sonberg, Charles City.
Wells Fargo Bank Scholarship: Anthony Justin Naser, Lake Mills
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