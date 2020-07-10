Mason City High School second semester honor rolls

Mason City High School announced its second semester honor rolls recently.
The following students were honored:
4.0 List
SENIORS: Acker, Kailee Alizabeth; Anderson, Brooke Nichole; Awe, Alea Brooklynn; Bantz, Shaylyn Rae; Benson, Grace Kathryn; Boehmer, Daisy May; Braun, Madison Lynn; Braun, Paige Elizabeth; Bunn, Alex Michael; Cadena, Antonio Xavier; Castelan, Gabriela Guadalupe; Deets, Anna Teresa; Despenas, Camille Marie; Domenech Aquino, Dianne Sophia; Erickson, Bailey Jean; Espinosa, Halle Renae; Fabian, Lily Ann; Gogerty, Neil Patrick; Gorder, Dalton Jeffrey; Gunderson, Bailey Marie; Hoffrogge, Kylie Alexis; Jalukar, Maya; Johanns, McKinzie Lynn; Johnson, David Steven; Keller, Christopher Jeferson; Larson, Keri Lee; Lewerke, Myah Joe; Lukes, Dylan Eric; Mallo, Mason Robert; Mathes, Gabriella Richelle; Mehmen, Jacob John; Mellman, Avery Marcus; Mulholland, Luke Edwin; Parent, Rebecca Marie; Rood, Alison Sue; Rossow, Kevin Michael; Rozen, Alexis Lynn; Schriever, Cullan Ryan; Shreve, Nickole Lynn; Sievers, Cassie Mae; Sloan, Erika Louise; Thomas, Hannah Jane; Vaith, Bradley James Robert; Van Steenhuyse, Margaret Mary; VanDusseldorp, Bailey Ann; Weber, Makayla Ann; White, Andrew Jerrold; Wickman, Joseph Jon; Wiemann, Connor Evan; Wilson, Allison Grace; Wittnebel, Emily Ann.
JUNIORS: Alert, Alyssa Rose; Benitez, Lucas Cory; Berding, Gabriella Ginny; Brager, Cayden Lucas; Brosdahl, Annalise Emelie; Campbell, Lexis Lynn; Camper, Ashton Megan; Cao, Nguyen Hoai; Cooling, Joshua George; Currier, Caleb James; Dalen, Connor James; Elsbernd, Britta Jo; Farland, Nathan David; Fitzgerald, Hudson James; Garrett, Emma Grace; Godfrey, Gabrielle Elizabeth; Hansen, Kylie Joy; Harty, Jack Thomas; Hollander, Emma Marie; Hull, Justyce Kathryn; Jacobsen, Katie Joy; Johnson, Gabrielle Elizabeth; Johnson, Megan Ryan; Kamish, Jackson Cory; Keeling, William H.; Leet, Raina Whitney; Lehmann, Anna Rae; Lensing, Eric Daniel; Lunning, Sophie Jo; Meyer, Carter Tomas; Minert, Rainna M.; Myers, Mckenzie Marie; Peiffer, Stephen William Francis; Quintero, Elizabeth Rene; Read, Emily Kathryn; Reyes, Raquel Marie; Rivera II, Jorge Luis; Rodriguez, Christian Lee; Rumeliote, Madison Ilene; Sheimo, Jadyn Kay; Shipman, Natalie Sue; Skellenger, Chloe Lynn; Stroup, Aden Joseph; Theobald, Shaye Lillian; Wedeking, Austin Ryan; Weeks, Dallas Neil; Yarahmadi, Emma Soraya; Zickefoose, Kacey Barber.
SOPHOMORES: Alarcon-Newman, Antonio Ramon; Alitz, Dylan Tyler; Angel, Nathalie Joyce; Arndt, Isabelle Gracie; Backhaus, Tara Marlene; Barragan, Marisa Julia; Beasley, Tyler William; Berkley, Ryan Michael; Blunt, Kailee Lynn; Bohls, Grant Nicholas; Christensen, Breyden Andrew; Ciska, Lily Anne; Clutter, Maris Lynn; Colby, Keaton Andrew; Crotty, Caleb George; Despenas, Olivia Riley; Diekema, Allison Kay; Duncan, Lainna Lea; Eden, Brady Scott; Everist, Jennaya Elizabeth; Fabian, Samuel Albert; Fancher, Emma Mae; Garrett, Gretchen Elizabeth; Griffin, Natalya Amaya; Grooters, Keira Allene; Hagenow, Katelyn Rose; Hansen, Makenna M; Heinzerling, Avery Kaylea; Hermanson, Gavin William; Hudson, Joseph Robert; Iravani, Ariana; Johnston, Reagan Marie; Judkins, Cassandra Jordan; Judon, Taneya Janea; Kearns, Natalee Sue; Kinney, Brooklyn Gabriella; Kline, Leah Nicole; Knutson, Jaycee Denise; Lee, Grant Nathaniel; Love, Madelyn Kay; Lowe, Breanna Marie; Malek, Kellar Benjamin; McCollough, Elise Trinity; McDonough, Logan Daniel; Meyer, Dominic Daniel Giovanni; Miller, Joselyn Jason; Monarch, Isabella Kathleen; Mulholland, Zack Roderick; Oetken, Jackson Elvin; Perkins, Isaiah James; Pham, Vivian Rose Anna; Philpott, Keira ZhouPing; Reich, Brooklyn Kathleen; Rhodes, Jace Thomas; Rickers, Emma Louise; Sanchez-Gannett, Isabel Elena; Seaton, Ava Katherine; Siemons, Carson Anthony; Sievers, Kennedy Ann; Smith, Luke Andrew; Thomas, Carter Michael; Thomas, Katarina Elizabeth; Thompson, Aidan James; Thompson, Avery Elizabeth; Weber, Hannah Lea; Wendel, Hailee R; Wickman, Jackson Chad; Wiemann, Cooper Michael.
FRESHMEN: Askildson, Rose Karenne; Baltierra, Tanna Elizabeth; Berding, Ethan James; Beyer-Wilson, Riley Jo; Bird, Alex David; Borchardt, Emma Lyn; Braun, Jenna Marie; Byrd, Greyson Wayne; Carney, Kevin Anthony; Chen, Cai Zhi; Christensen, Sara Mable; Dettmer, Miriam Rebecca; DiMarco, Kale Benjamin; Edwards, Katelynn Ann-Marie; Elsbernd, Markus Randal; Emami-Ahari, Cyrus; Fabian, Paul William; Frank, Ezra Gene; Gleason, Benjamin William; Goedken, Isabelle Loretta; Goepel, Michael Lynn; Guillory, Jaden Wayne; Gutierrez, Adan Caral; Hackbart, Liv Mae; Haley, Ciera Rae; Halverson, Taylor Ann; Hardy, Eli Andrew Ryan; Hobart, Kale Stephen; Hoeft, Alexis Rose; Holland, Sabrina Jeni Marie; Kelley, Cadence L.; King, Aries Marquis Lyndel; Kotta, Ellie Lynn; Lamers, Peyton Madison; Lorence, Benjamin Grant; McKelvey, Keira Marie; Mehmen, Emma Kay; Monarch, Rosa Evelina; Mulert, Zoey Ellen; Oelberg, Gunner Robert; Penn, Leighton Wagner; Poulin, Nevaeh Shae; Ptacek, Giovanna Maria; Read, William Jeffrey; Roberts, Hailey Renee; Rongved, Harley Ann-Lee; Rye, Adriana Taylor; Sajadian, Arya Yussef; Schwarz, Daniel Nicolas; Seaton, Emery Jack; Simon, Lilei Joy; Sloss, Bane Edward; Swegle, Analeah Elizabeth; Tilkes, Brandi Janese; Trappe, Kylie Kristine; Turk, Ella Charlotte; Tyler, Kaden Anthony.
Principal's List
SENIORS: Albrecht, Hannah Elizabeth; Arndt, Tyler John; Bayer, Christopher Lee; Bonjour, Jayden Lucas; Callanan, Edwin Patrick; Campbell, McKenna Faye; Chen, Cai Xiang; Christensen, Sheyanne Jaylee; Colby, Aidan Carl; Connelly, Natalie June; Corsello Jr., Anthony Dominic; Dall-Winther, Kacie Anne; DeGraw, Beth Christine; DeRoos, Alyson Kay; DeRoos, Katelyn Kuniko; Dettmer, Adam Matthew; Funk, Joshua James; Giese, Zane Elijah; Graff, Bryce Allan; Griffin, Denon Prentice; Hanson, Tanner Kurtis; Hull, Jaidyn Kathryn; Katz, Kaylin Grace; Klemesrud-King, Brock Allen; Koopman, Tristan Robert; Kruse, Margaret Suzanne; LaCombe, Olivia Dee; Lamers, Brogan Elise; Lenning, Bailee Ann; Lunning, Emily Ann; Malek, Ethan Gregory; McLaughlin, Katelyn Michelle; Miller, Samantha Faye; Nguyen, Hoa Trung; Niles-Blunt, Gage Michael; Notermann, Brianna Elizabeth; O'Neill, Ross Jerome; Richardson, Austin Thomas; Runge, Tjayden Mia-Lorene; Ruppelt, Nathan John; Servidio, Thomas John; Smith, Courtney Christine; Starkey, Baylea Rae-Lynn; Stephenson, Daniel John; Swanson, Thomas Zachary; Thongdam, Angelina Tyra; Tobin, Grace Moriah; Velazquez-Hernandez, Joanelisse; Walthall, Kaitlyn Elizabeth; Ward, John Douglas; Weese, Emily Jean; Whitner, Jaeda LaChe'.
JUNIORS: Amundson, Benjamin Curtis; Barnes, Allana Mae; Barnes, LeAnne Marie; Berg, Sawyer Michael; Bjugan, Grayce Amanda; Brock, Sebastian Tyler; Bull, Olivia Sophia; Cao, Kiet Tan; Crespo, Katerina Marie; Dodge, Macy Ann; Duren, Caitlyn Elizabeth; Elwood, William Dean; Ely, Andrew Dominick; Fields, Ethan Eugene; Fields, Hunter Steven; Garcia, Dallas Santana; Gerhard, Cole Jared; Goedken, Marco Arslan; Goll, Katelyn Kay; Haag, Brayden Earl; Hardy, Jarin Ryan; Hayes, Haileigh Rose; Hefti, Timothy Shane; Heilskov, Brooklynn Rayne; Holland, Alexzander Lee; Holzerland, Blaine Michael; Joyner, Brandilee Rose; Justice, Owen Grant; Kinney, Alexander Lee; Latham, Ashley Kay; Meyer, Lilly Marie; Monahan, Riley Allan; Moore, Carter Andrew; Niedermayer, Gavon Paul; Olsen, Chase Robert; Pederson, Benjamin Michael; Perry, Calvin Leigh; Pruisman, Cameron Dean; Ramirez, Emilio Dennis; Roberts, Lucy Melissa; Ryal, Tabitha; Schinagel, Caden Dwain; Sewell, Gwendolyn Kate; Smith, Linzey Ann; Studer-Sarjeant, Jasmine Ann; Sutcliffe, Blair Ryan; Swai, Dylan Robert; Swegle, Samuel John; Terhark, Ethan Dennis; Thorson, Kennedy Marie; Tinajero, Yoshio; Torkelson, Trevor Jacob; Trainer, Jared Jeffrey; Tricic, Sabahudin; Van Syoc, Makenna Marie; Vogelgesang, Spencer Robert; Woodbury, Ryan Matthew; Wright, Hunter James; Yacoub, Sana Ziad; Young, Logan Andrew; Zehr, Sarah Elizabeth; Zimmerman, Jahmen Luther.
SOPHOMORES: Alshara, Hannaha Hollynne; Awe, Miracle Jean; Bang, Tyrell DeShawn; Benson, Madelyn Leann; Bocanegra, Brian Thomas; Brandt, John Joe; Braun, Emma Ann; Butler, Samuel Lee; Byerly, Joseph William; Caldwell, Seandrel D.; Crom, Olivia Marie; Despenas, Hayden Leo; Donisi, Lucas A.; Dorenkamp, Zoee Lillian; Eilers, Abigail Marie; Eldridge, Allison Anne; Elings, Madison Lee; Field, Dawson Michael; Fingalsen, Will Halsor; Gorder, Carter Thomas; Gross, Aleigha Marlene; Hansen, Aubree Jo; Harriman, Jillian Chrisanne; Hill, Spencer Charles; Hillhouse, Taia Jasmine; Johanns, Emelia Anne; Johnson, Reid Eugene; Jones, Briel Dasianna; Kilby, Angelina Jade Balolot; King, Jayden Allen; Kingston, Sabrina Kaylynne; Kruger, Lane Patrick; Leer, Deejay Michael; Lunning, Conner Richard; Lybarger, Lukas Andrew Charles; Lyle Jr., Ondrae Rapheal; Martin, George Paul; McMinn, Savana Michele; Miller, Jacob Michael William; Mogensen, Annalise Marie; Morales Caez, Diana Cristal; Nelson, Joshua Chase; Nguyen, Jenny; Niver, Alec Daniel; Norcross, Samantha Kay; Petty, Alexus Marie; Porter, Danielle Marie; Portis, Josephine; Reich, Brianna Marie; Reidel, Claire Eve; Rinnels, Jordyn LeAnn; Robinson, Lexus Ann; Rozen, Ashley Lynn; Schaffer, Angel Marie; Schulz, Connor James Richard; Servidio, Chelsey Rene; Shamel, Tyree Anthony; Siglin, Jack Carl; Squier, Madison Leigh; Velazquez-Hernandez, Yanzel O; Vonderohe, Veronica Nicole; Washington, Isaiah Matthew; Wasicek, Van Anthony; Wendorf, Alexander R.; Williams, Jada Renee; Willis Jr, Michael Dexter; Witte, Jenna Grace; Wittman, Prestyn Jayde.
FRESHMEN: Armstrong, Kolby John; Arndt, Brooklyn Lea; Authier, Parker William; Bailey, Colton Dwaine; Banks, Tavien Chase; Barr, Daniel Joseph; Behrends, Izaiah Matthew; Brown, Eleora Katherine Joan; Cajic, Sandi; Callanan, Chloe Patricia; Cooper, Zariah Nicole; Cox, Raina Marie; Daugherty, Odnel Joseph; Deets, Alex Michael; DeVeres, Aires Shadai; DiMarco, Brianna Kate; Duren, Tyler Joseph; Eldadah, Zeki Hashim; Elliott, Killian Rei; Fingalsen, James Bryan; Francis, Sophia Rose; Fredricks, Addison Haley; Gilmore, Lauren Sophia; Gobeli, Cheyanne Emilee; Gold, Jakob Isaac; Gonzalez, Nayelli A.; Green, Jacob Austin; Hauert, Ryan Andrew; Heller, Jagger Warren; Hitchcock, Rachel Rennee; Hoffrogge, Destiny Jean; Holland-Dunn, Alexa Nicole; Howard, Kennedy Briana Marshawna; Jackson, Josephine Kaye; Johnson, Malakai Exaviar; Judon, Titus C.; Kahler, Kylie Ann; Kinyaiya, Destiny Jean; Koenigs, Ryan Earl; Lavorato, Nicholas Anthony; Leach, Zoey Audrey; Lee, Annastasia Hope; Lodge, Corwin James; Manchester, Emily Shanelle; Mateo, Isaac Baltazar; Mattson, Jordan Rae; May, Madison Joy Makiah; McCambridge, Caleb Edward; McMinn, Jarrod Daniel; McWilliams, Mya Lynn; Nedab, Iyana Victoria; Orton, Zachariah Joseph; Ostrander, Nancy Jean; Prince, Jocelyn Rose; Reyes, Sonia Alondra; Roberts, Ethen Jeffrey; Rye, Jason Michael; Scheppler, Evan Robert; Schweitzer, Madalyn Marie; Scott, Savanna Silvana; Seward, Kailana S.; Shinn, Haley Jo; Shipman, Rachel Elizabeth; Stamps, Zoila Angelina; Teeter, Kaydence Alexis; Torres, Karlos Javier; Trostheim, Nicholas Michael; Trujillo, Harlee Dakota; Walter, Kellan Nordean; Wiebrand, Gabriel M.; Wiley, Camron; Willemsen Jr., David Charles; Wilson, Mikaela Lorraine-Louisa; Wise, Trey C.; Young, Ethan M; Zavala, Julia Marie.
Honor Roll
SENIORS: Alberto, Amaya Olivia; Balek, Kayden Christopher; Beyer-Whaley, Sirenity Kanani; Brooks, Danika LeAnn; Buffington, Elle Nicole; Burgos, Calob Duane; Cahalan, Ryan James; Campbell, Logan James; Cody, Brice Hunter; Despenas, Alexander James; Galligan, Paige Marie; Graff, Brooklynne Jennifer; Guerra, Andrea Jean; Hudson, Alexa Kathryn; Ihlenfeldt, Chloe Jonell; Ingram, Amari Sharyse; Jaime, Miguel Jose; Jensen, Kody Lee; Johnson, Javon Aaron Elijah; Judkins, Madelin Julia; Keserovic, Amel; Kinseth, Colton John; Knox, Samuel John; Kraus, Brayden Kevin Michael; Lee, Matilda Jo; Lester, Kaitlyn Ray; Lien, Parker Reed; Love, Jonathan Daniel; Menjivar, Nelson Gerardo; Miller, Kaylee Ann; Morales-Quintanar, Adamari; Nehman, Evelyn Catherine; Peck, Tabitha Nicole; Prince, Dylan James; Ramirez, Francisco Eloy; Reibsamen, Emmanuel Rye; Reindl, Megyn Leigh; Rongey, Michael Juell; Schriever, Colby Douglas; Servantez, Emma Jade; Servantez, Gracie Elizabeth; Sheriff, Jordan Clark; Skogen Jr., Jeffrey Charles; Suarez, Nora Mercedes; Trask, Alana Marie; Treslan, Noah Allen Richard; Villarman, Taimari; West, Lucas Allan; Zeller, Hayley Anne.
JUNIORS: Acker, Camry Alyson; Arndt-Sublett, Christopher Dante; Balek, Jackson Thomas; Berding, Brock David; Boyd, Brode Stanton; Day, Isabelle Evelynne; Despenas, Trenton Michael; Diaz, Aubri Elexus; Duncan, Joey Marie; Etten, Jennica Lynn; Forburger, Collin Michael; Frescaz, Nathan Aaron; Gold, Alexander Elias; Haberman, Mark Edward; Hanson, Brycelyn Rae; Heller, Madisyn Faye; Hernandez, Thane Leonel Munoz; Howell, Niklas Paul; Hudson, Adam Everett; Hutchison, Tobias Robert; Jaime, Izabele Rosita; Judon, Tyrique Jurell; King, Romeo M.R.; Kuchel Jr., Kory Allen; Lacy, Erin Lynn; Lawrence, Shellene Marie; Lewerke, Jacob; Martin, Abigail Mae; Mateo, Claudio Jose; McGee, Amanda Marie; Meyer, Brynn Elizabeth; Meyers, Dayne Margaret; Nolte, Kameryn Jordyn; Orton, Jessica Lynn; Osegera, Madison Michelle; Penn, Madyson Vegas Lynne; Reich, Billijo Shyanne; Rogers, Tiyana Sarah; Shannon, Skylar Vanessa; Sierra, Marcella Clara; Stiles, Emma Lavon; Trustin, Rylee Nikole; Villaruz, Enzo Joaquin Pasaol; VonRueden, Bryce Randall; Waddell, Brady James; Wiley, Keyshawn Dion; Winter, Joseph Alan Micheal.
SOPHOMORES: Allison, Xander Joseph; Amundson, Ella Avery; Anderson, Abbi Marie; Anderson, Cole William; Armstrong, Dante Kenyon; Belseth, Aidan Jay; Bennett, Austin James; Berneman, Owen Robert; Bodtke, Sarah Rae; Bohner, Mya Michelle; Cohrs, Allyssa Nicole; Conway, Mackenzy Mayree; Dison Jr., Byron Ikaika; Ebel, Aaron Liam; Ficken, Colton Thomas; Fredricks, Kyler Edward; Gaines, Annastashia Gabrail; Germundson, Gabriel David; Greenan, Alyea Reyana Carter; Greer, Wesley Allen Michael; Hartman, Jennifer M.; Hill, Christopher Robbin; Hill, Kaitlyn Ann; Ihlenfeldt, Seth Benjamin; James, Andrew Carter; Judon, Demarius; Leonard-Reeves, Koi AJanni; Losen, Jon Everitt; Maben-Beier, Riley Ann; Matton, JJ Allan William; McCourt, Gabrielle Lynn; Medlin, Amber Jean; Miles, Aubree Elizabeth; Miller, Ean Robert; Miller, Gaven Mikel; Minde, Izabella Lyn; Miner, Corey David; Morales-Quintanar, Jonathan; Nicholson, Macen Abner; Oppman, Nikie Marie; Ott, Paige Eileen; Pals, Zoe Elizabeth; Parent, Anton Dimitri; Paulson, Avery Ryan; Peck, Austin Shane Rylan; Pope, Tricia Jane; Ptacek, Levi Joseph; Quade, Emily Rose; Rockwell, Garett Lee; Sanchez, Kennedi Jean; Schade, Savannah Lynn; Schade, Shelbey Leigh; Shipman, Brandon Lee; Solberg, Branden Cole; Thompson, Chance Christopher; Tickal, Bailey Marie; Tynan, Amanda R.H.; Varner, Jayla Rae; Wendel, Tyler Steven; Wingle, Sophia Leone; Worple, Taylor Michael; Wyman, Trevor C.; Zimmerle, Addilyn Marie; Zirbel, Nazareth Renee.
FRESHMEN: Albrecht, Hattie Alana; Als, Gavin Louis; Baker, Katherine Faye; Behrends, Emma Rene; Beier, Tommi Joel Kaye; Benson, Olivia Ann; Berding, Jace Benjamin; Clark, Phoenix Bryan; Cooper, Riley Pearl; Cornick, Jess; Michael Richard; Crespo, Luis; Dall-Winther-Spurbeck, Kiersten Patricia; Dannen, Aiden August; Duclos, Madison Jean; Dulas, Rylee Rae; Dunbar, James Alan; Eldridge, Riley Dean; Elsbury, Kasey Robert; Frank, Daulton Izaiah; Goods, Tyshara Philicia; Helland, Caleb Joseph; Hirsch, Brody Allen; Holland, Cameron James; Hudson, Colton Lee; Hughes, Isaiah Marquis; Joyner, Brandon Reese; Judon, Dakieran Alivia; Kamm, Loie Michele; Ketchum, Brendon LaRay; Lee, Alexander Jackson; Loeschen, Derek Levi; Loeschen, Drake Eli; Love, Zaylin Chauncy Mikal; Lucas, Ty C.; Marquez-Torres, Erick Alexander; Maxwell, Davion; McClintock, Payten Wayne; McLaughlin, Ciara Mackenzie; Millsap, Tate Dustin; Mirowski, Amelia S.; Moore, Caden Alan; Mussman, Evan Thomas; Nettifee, Hunter M.; Okin, Masalova; Olsen, Ethan Cal; Onken, Courteney J.; Perry, Lee Ryan; Puentes, Kailey Sue; Saavedra, Michelle Alejandra; Sandoval, Gavin William; Sarik, Mikaila Ann; Schaer, Summer Lee; Schaffer, Tiffany Ann; Servantez, Gabriella Jo; Sexton, Camryn Marie; Sheriff, Alexis; Sorenson, Zakkary Kevin; Stamps, Treyvon Carmell; Stiles, Nolan Earl; Taylor, Abbigail Jo; Thompson, Chloe Marie; Vega, Hailey Sandra; Vonderohe, Victoria Lynne; Weydert, Jamison Julian; Whelan, Kendra Dianna; Williams, Stewart Henry; Winters-Davis, Kate Frances.
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