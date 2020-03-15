Mason City High School fall semester honor rolls

Mason City High School has released its fall semester Principal's and 4.0 honors lists.
The following students were named:
4.0 LIST
Seniors: Anderson, Brooke Nichole; Awe, Alea Brooklynn; Benson, Grace Kathryn; Boehmer, Daisy May; Braun, Madison Lynn; Braun, Paige Elizabeth; Castelan, Gabriela Guadalupe; Deets, Anna Teresa; DeGraw, Beth Christine; Despenas, Camille Marie; Dettmer, Adam Matthew; Espinosa, Halle Renae; Gogerty, Neil Patrick; Gunderson, Bailey Marie; Hoffrogge, Kylie Alexis; Johanns, McKinzie Lynn; Johnson, David Steven; Juarez, Layla Madais-Francis; Kruse, Margaret Suzanne; Larson, Keri Lee; Lewerke, Myah Joe; Lunning, Emily Ann; Mathes, Gabriella Richelle; Mehmen, Jacob John; Miller, Samantha Faye; Mulholland, Luke Edwin; Rozen, Alexis Lynn; Schriever, Cullan Ryan; Sievers, Cassie Mae; Sloan, Erika Louise; Starkey, Baylea Rae-Lynn; Thomas, Hannah Jane; Vaith, Bradley James Robert; VanDusseldorp, Bailey Ann; Velazquez-Hernandez, Joanelisse; Wickman, Joseph Jon; Wiemann, Connor Evan; Wilson, Allison Grace; Wittnebel, Emily Ann; Zeller, Hayley Anne.
Juniors: Alert, Alyssa Rose; Berding, Gabriella Ginny; Bjugan, Grayce Amanda; Brosdahl, Annalise Emelie; Camper, Ashton Megan; Cao, Nguyen Hoai; Currier, Caleb James; Dalen, Connor James; Elsbernd, Britta Jo; Hansen, Kylie Joy; Harty, Jack Thomas; Hollander, Emma Marie; Johnson, Gabrielle Elizabeth; Johnson, Megan Ryan; Keeling, William H.; Meyer, Carter Tomas; Perry, Calvin Leigh; Rodriguez, Christian Lee; Shipman, Natalie Sue; Stroup, Aden Joseph; Swegle, Samuel John; Wedeking, Austin Ryan; Wright, Hunter James; Yarahmadi, Emma Soraya.
Sophomores: Alarcon-Newman, Antonio Ramon; Angel, Nathalie Joyce; Awe, Miracle Jean; Barragan, Marisa Julia; Blunt, Kailee Lynn; Bohls, Grant Nicholas; Christensen, Breyden Andrew; Clutter, Maris Lynn; Colby, Keaton Andrew; Diekema, Allison Kay; Duncan, Lainna Lea; Everist, Jennaya Elizabeth; Garrett, Gretchen Elizabeth; Griffin, Natalya Amaya; Hansen, Makenna M.; Heinzerling, Avery Kaylea; Hermanson, Gavin William; Hill, Spencer Charles; Johnson, Reid Eugene; Kearns, Natalee Sue; King, Jayden Allen; Knutson, Jaycee Denise; Lowe, Breanna Marie; Malek, Kellar Benjamin; McDonough, Logan Daniel; Meyer, Dominic Daniel Giovanni; Mulholland, Zack Roderick; Reich, Brooklyn Kathleen; Rhodes, Jace Thomas; Rickers, Emma Louise; Sanchez-Gannett, Isabel Elena; Sievers, Kennedy Ann; Thomas, Carter Michael; Thompson, Aidan James; Thompson, Avery Elizabeth; Wendel, Hailee R; Wendorf, Alexander R.; Wickman, Jackson Chad.
Freshmen: Berding, Ethan James; Bird, Alex David; Borchardt, Emma Lyn; Braun, Jenna Marie; DiMarco, Kale Benjamin; Elsbernd, Markus Randal; Emami-Ahari, Cyrus; Goedken, Isabelle Loretta; Halverson, Taylor Ann; Hobart, Kale Stephen; Hoeft, Alexis Rose; Kelley, Cadence L.; Kotta, Ellie Lynn; Lamers, Peyton Madison; Lorence, Benjamin Grant; Mehmen, Emma Kay; Monarch, Rosa Evelina; Penn, Leighton Wagner; Sajadian, Arya Yussef; Schwarz, Daniel Nicolas; Simon, Lilei Joy; Swegle, Analeah Elizabeth; Tilkes, Brandi Janese; Trappe, Kylie Kristine; Turk, Ella Charlotte.
PRINCIPAL'S LIST
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Seniors: Bantz, Shaylyn Rae; Bonjour, Jayden Lucas; Bunn, Alex Michael; Cadena, Antonio Xavier; Chen, Cai Xiang; Christensen, Sheyanne Jaylee; Cronk, Janaeyia Yvette; Erickson, Bailey Jean; Fabian, Lily Ann; Gorder, Dalton Jeffrey; Keller, Christopher Jeferson; Koopman, Tristan Robert; Lamers, Brogan Elise; Lee, Matilda Jo; Lenning, Bailee Ann; Lien, Parker Reed; McLaughlin, Katelyn Michelle; Mellman, Avery Marcus; Nguyen, Hoa Trung; Notermann, Brianna Elizabeth; O'Neill, Ross Jerome; Peck, Tabitha Nicole; Reibsamen, Emmanuel Rye; Richardson, Austin Thomas; Rood, Alison Sue; Stephenson, Daniel John; Thomas, Gabrielle M.; Thongdam, Angelina Tyra; Tobin, Grace Moriah; van Dick, Sunanda; Weber, Makayla Ann; Whitner, Jaeda LaChe.
Juniors: Benitez, Lucas Cory; Berg, Sawyer Michael; Campbell, Lexis Lynn; Farland, Nathan David; Garrett, Emma Grace; Godfrey, Gabrielle Elizabeth; Goll, Katelyn Kay; Haag, Brayden Earl; Jacobsen, Katie Joy; Joyner, Brandilee Rose; Justice, Owen Grant; Leet, Raina Whitney; Lehmann, Anna Rae; Lunning, Sophie Jo; Minert, Rainna M.; Osegera, Madison Michelle; Read, Emily Kathryn; Roberts, Lucy Melissa; Ryal, Tabitha; Schinagel, Caden Dwain; Sewell, Gwendolyn Kate; Sheimo, Jadyn Kay; Terhark, Ethan Dennis; Theobald, Shaye Lillian; Torkelson, Trevor Jacob; Woodbury, Ryan Matthew; Yacoub, Sana Ziad; Zehr, Sarah Elizabeth; Zimmerman, Jahmen Luther.
Sophomores: Arndt, Isabelle Gracie; Berkley, Ryan Michael; Brandt, John Joe; Crotty, Caleb George; Donisi, Lucas A.; Eldridge, Allison Anne; Fabian, Samuel Albert; Fingalsen, Will Halsor; Hagenow, Katelyn Rose; Hansen, Aubree Jo; Hillhouse, Taia Jasmine; Iravani, Ariana; Johanns, Emelia Anne; Jones, Briel Dasianna; Jorgensen, Freya Teresa; Judkins, Cassandra Jordan; Kilby, Angelina Jade Balolot; Kinney, Brooklyn Gabriella; Kline, Leah Nicole; Kruger, Lane Patrick; Love, Madelyn Kay; McMinn, Savana Michele; Monarch, Isabella Kathleen; Nelson, Joshua Chase; Norcross, Samantha Kay; Portis, Josephine; Reich, Brianna Marie; Reidel, Claire Eve; Rodriguez-Bekish III, Timothy Ray; Schaffer, Angel Marie; Siemons, Carson Anthony; Siglin, Jack Carl; Smith, Luke Andrew; Washington, Isaiah Matthew; Wasicek, Van Anthony; Weber, Hannah Lea; Witte, Jenna Grace; Zirbel, Nazareth Renee.
Freshmen: Arndt, Brooklyn Lea; Askildson, Rose Karenne; Bailey, Colton Dwaine; Banks, Tavien Chase; Chen, Cai Zhi; Christensen, Sara Mable; Dannen, Aiden August; Daugherty, Odnel Joseph; Deets, Alex Michael; Dettmer, Miriam Rebecca; DeVeres, Aires Shadai; DiMarco, Brianna Kate; Edwards, Katelynn Ann-Marie; Fingalsen, James Bryan; Gilmore, Lauren Sophia; Goepel, Michael Lynn; Gold, Jakob Isaac; Hackbart, Liv Mae; Hardy, Eli Andrew Ryan; Hirsch, Brody Allen; Hoffrogge, Destiny Jean; Hughes, Isaiah Marquis; Jackson, Josephine Kaye; King, Aries Marquis Lyndel; Lavorato, Nicholas Anthony; Manchester, Emily Shanelle; Mattson, Jordan Rae; McCambridge, Caleb Edward; McKelvey, Keira Marie; McMinn, Jarrod Daniel; McWilliams, Mya Lynn; Mulert, Zoey Ellen; Perry, Lee Ryan; Ptacek, Giovanna Maria; Rye, Adriana Taylor; Seaton, Emery Jack; Shinn, Haley Jo; Shipman, Rachel Elizabeth; Trujillo, Harlee Dakota; Vega, Hailey Sandra; Wiebrand, Gabriel M.; Zavala, Julia Marie.
HONOR ROLL
Seniors: Bayer, Christopher Lee; Beyer-Whaley, Sirenity Kanani; Blunt, Gage Michael; Connelly, Natalie June; Dall-Winther, Kacie Anne; DeRoos, Alyson Kay; DeRoos, Katelyn Kuniko; Domenech Aquino, Dianne Sophia; Funk, Joshua James; Graff, Brooklynne Jennifer; Griffin, Denon Prentice; Guerra, Andrea Jean; Hull, Jaidyn Kathryn; Ihlenfeldt, Chloe Jonell; Ingram, Amari Sharyse; Jimenez, Gabrielle Elizabeth; Katz, Kaylin Grace; Kinseth, Colton John; Kraus, Brayden Kevin Michael; LaCombe, Olivia Dee; Lang, Hanna Rose; Lee, Cooper R.; Lester, Kaitlyn Ray; Love, Jonathan Daniel; Malek, Ethan Gregory; Miller, Kaylee Ann; Nehman, Evelyn Catherine; Reindl, Megyn Leigh; Rossow, Kevin Michael; Schriever, Colby Douglas; Servidio, Thomas John; Seward, Kaitlyn Victoria; Skogen Jr., Jeffrey Charles; Smith, Courtney Christine; Steere, Evan Grant; Suarez, Nora Mercedes; Swanson, Thomas Zachary; Treslan, Noah Allen Richard; Van Steenhuyse, Margaret Mary; Walthall, Kaitlyn Elizabeth; West, Lucas Allan; White, Andrew Jerrold; Zeller, Britney Danielle.
Juniors: Arndt-Sublett, Christopher Dante; Barnes, LeAnne Marie; Brock, Sebastian Tyler; Bull, Olivia Sophia; Cooling, Joshua George; Diaz, Aubri Elexus; Duncan, Joey Marie; Ely, Andrew Dominick; Etten, Jennica Lynn; Garcia, Dallas Santana; Gold, Alexander Elias; Hanson, Brycelyn Rae; Hayes, Haileigh Rose; Heilskov, Brooklynn Rayne; Hutchison, Tobias Robert; Jaime, Izabele Rosita; Judon, Tyrique Jurell; Kohlhaas, Madyson Ann; Kuchel Jr., Kory Allen; Lara, Karla; Latham, Ashley Kay; Martin, Abigail Mae; Meyer, Brynn Elizabeth; Meyer, Lilly Marie; Moore, Carter Andrew; Myers, Mckenzie Marie; Ott, Adriane Kristine; Peiffer, Stephen William Francis; Quintero, Elizabeth Rene; Reyes, Raquel Marie; Sierra, Marcella Clara; Skellenger, Chloe Lynn; Stiles, Emma Lavon; Sutcliffe, Blair Ryan; Trustin, Rylee Nikole; Van Syoc, Makenna Marie; Vogelgesang, Spencer Robert.
Sophomores: Alitz, Dylan Tyler; Alshara, Hanaha Hollynne; Anderson, Cole William; Backhaus, Tara Marlene; Bang, Tyrell DeShawn; Beasley, Tyler William; Benson, Madelyn Leann; Bocanegra, Brian Thomas; Christensen, Titan Dennis Davis; Conway, Mackenzy Mayree; Crom, Olivia Marie; Dorenkamp, Zoee Lillian; Germundson, Gabriel David; Greenan, Alyea Reyana Carter; Gross, Aleigha Marlene; Ihlenfeldt, Seth Benjamin; James, Andrew Carter; Kingston, Sabrina Kaylynne; Lee, Grant Nathaniel; Maben-Beier, Riley Ann; Medlin, Amber Jean; Miller, Ean Robert; Miller, Gaven Mikel; Miller, Joselyn Jason; Miner, Corey David; Nguyen, Jenny; Niver, Alec Daniel; Ott, Paige Eileen; Parent, Anton Dimitri; Paske, Kaidyn Jordan; Paulson, Avery Ryan; Petty, Alexus Marie; Pham, Vivian Rose Anna; Philpott, Keira ZhouPing; Quade, Emily Rose; Rockwell, Garett Lee; Schade, Shelbey Leigh; Scharper, Alexis M.; Seaton, Ava Katherine; Shipman, Brandon Lee; Squier, Madison Leigh; Vonderohe, Veronica Nicole; Wiemann, Cooper Michael; Williams, Jada Renee.
Freshmen: Albrecht, Hattie Alana; Als, Gavin Louis; Baltierra, Tanna Elizabeth; Behrends, Izaiah Matthew; Beier, Tommi Joel Kaye; Benson, Olivia Ann; Beyer-Wilson, Riley Jo; Cajic, Sandi; Callanan, Chloe Patricia; Chavarria Cruz, Cherlin Natalia; Cooper, Zariah Nicole; Cornick, Jess Michael Richard; Crespo, Luis; Eldadah, Zeki Hashim; Fabian, Paul William; Francis, Sophia Rose; Frank, Daulton Izaiah; Fredricks, Addison Haley; Gleason, Benjamin William; Gobeli, Cheyanne Emilee; Gonzalez, Nayelli A.; Haley, Ciera Rae; Hauert, Ryan Andrew; Helland, Caleb Joseph; Howard, Kennedy Briana Marshawna; Kinyaiya, Destiny Jean; Leach, Zoey Audrey; Lee, Alexander Jackson; Lee, Annastasia Hope; Loeschen, Derek Levi; Mateo, Isaac Baltazar; May, Madison Joy Makiah; McClintock, Payten Wayne; Moore, Caden Alan; Mussman, Evan Thomas; Nedab, Iyana Victoria; Okin, Masalova; Orton, Zachariah Joseph; Ostrander, Nancy Jean; Poulin, Nevaeh Shae; Read, William Jeffrey; Schweitzer, Madalyn Marie; Seward, Kailana S.; Taylor, Abbigail Jo; Thompson, Chloe Marie; Trostheim, Nicholas Michael; Williams, Stewart Henry; Wise, Trey C.