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Mason City High School 2nd semester Honor Roll
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Mason City High School 2nd semester Honor Roll

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The following Mason City High School students were honored:

4.0

SENIORS

Alert, Alyssa Rose

Berg, Sawyer Michael

Bjugan, Grayce Amanda

Camper, Ashton Megan

Cao, Nguyen Hoai

Currier, Caleb James

Dalen, Connor James

Elsbernd, Britta Jo

Garrett, Emma Grace

Hansen, Kylie Joy

Harty, Jack Thomas

Jacobsen, Katie Joy

Johnson, Gabrielle Elizabeth

Justice, Owen Grant

Keeling, William Henry

Lensing, Eric Daniel

McGee, Amanda Marie

Myers, Mckenzie Marie

Peiffer, Stephen William Francis

Perry, Calvin Leigh

Rodriguez, Christian Lee

Sewell, Gwendolyn Kate

Sheimo, Jadyn Kay

Stroup, Aden Joseph

Swegle, Samuel John

Theobald, Shaye Lillian

Van Syoc, Makenna Marie

Wedeking, Austin Ryan

Wright, Hunter James

Yarahmadi, Emma Soraya

Zehr, Sarah Elizabeth

Zickefoose, Kacey Barber

JUNIORS

Angel, Nathalie Joyce

Barragan, Marisa Julia

Bohls, Grant Nicholas

Christensen, Breyden Andrew

Clutter, Maris Lynn

Colby, Keaton Andrew

Diekema, Allison Kay

Duncan, Lainna Lea

Everist, Jennaya Elizabeth

Fabian, Samuel Albert

Garrett, Gretchen Elizabeth

Griffin, Natalya Amaya

Hansen, Makenna M

Kearns, Natalee Sue

King, Jayden Allen

Knutson, Jaycee Denise

Love, Madelyn Kay

Malek, Kellar Benjamin

Meyer, Dominic Daniel Giovanni

Mulholland, Zack Roderick

Reich, Brooklyn Kathleen

Rhodes, Jace Thomas

Rickers, Emma Louise

Sanchez-Gannett, Isabel Elena

Seaton, Ava Katherine

Sievers, Kennedy Ann

Siglin, Jack Carl

Thomas, Carter Michael

Weber, Hannah Lea

Wendorf, Alexander Ryan

Wickman, Jackson Chad

SOPHOMORES

Arndt, Brooklyn Lea

Berding, Ethan James

Bird, Alex David

Borchardt, Emma Lyn

Callanan, Chloe Patricia

Chen, Cai Zhi

Cooper, Zariah Nicole

Dettmer, Miriam Rebecca

DiMarco, Brianna Kate

DiMarco, Kale Benjamin

Eldadah, Zeki Hashim

Elsbernd, Markus Randal

Emami-Ahari, Cyrus

Goedken, Isabelle Loretta

Gonzalez, Nayelli A.

Halverson, Taylor Ann

Hardy, Eli Andrew Ryan

Hobart, Kale Stephen

Kotta, Ellie Lynn

Lavorato, Nicholas Anthony

Lorence, Benjamin Grant

Mehmen, Emma Kay

Ostrander, Nancy Jean

Rye, Adriana Taylor

Schwarz, Daniel Nicolas

Seaton, Emery Jack

Swegle, Analeah Elizabeth

Tilkes, Brandi Janese

Trappe, Kylie Kristine

Turk, Ella Charlotte

FRESHMEN

Anderson, Brady Daniel

Bocanegra, Emma Elizabeth

Bouska, Nevaeh Jean

Brandt, Greyson Addison

Bryant, Grace Elizabeth

Clausen, Ava Grace

DeGabriele, Drew Will

Dibble-Lotzer, Aubree Marie

Dickinson, Paige Elizabeth

Dickinson, Zander Jon

Dodge, Connor Matthew

Eide, Logan Jerrold

Eldadah, Karim Hashim

Everist, Jackson Jonathan

Farland, Eric Michael

Fick, Delia Kate

Fiser, Gweneth Irene

Frank, Angelina Sue

Garrett, Naomi Ruth

Gerrietts, Maggie Grace

Gorder, Eleanor Rose

Heinzerling, Isabel Klare

Holley, Brooklyn Marie

James, Kyleigh Elizabeth

Jennings, Lillie Marie

Johanns, Logan Michael

Kaur, Ishnoor

Kruger, Reed August

Latham, Abigail Elizabeth

Lewerke, Ellea VenettaMae

Massawe, Austin Mark

McDonough, Kelsey Elizabeth

Miles Jr., James Phillip

Miller, Brayden William

Morales-Quintanar, Genesis

Mulholland, Audra Kate

Pals, Mason Troy

Pals, Piper Stephanie Grace

Phillips, Layla Rose

Philpott, Caroline Ai Jia

Pyatt, Jonathan Anthony

Raji, Youssef

Rhodes, Hale James

Riordan, Ava Lyn

Schinagel, Delaney Marie

Shipman, Alexander Joel

Spotts, Reggi Elle

Stroup, Owen Michael Loyd

Tobin, Megan Rae

Van Syoc, Kasey Jean

Wittnebel, Ella Christine

Yarahmadi, Justin Reza

PRINCIPAL'S LIST

SENIORS

Acker, Camry Alyson

Benitez, Lucas Cory

Berding, Gabriella Ginny

Brock, Sebastian Tyler

Campbell, Lexis Lynn

Ciavarelli, Ava Juliette

Cooling, Joshua George

Duncan, Joey Marie

Farland, Nathan David

Godfrey, Gabrielle Elizabeth

Goedken, Marco Arslan

Gold, Alexander Elias

Goll, Katelyn Kay

Hayes, Haileigh Rose

Heilskov, Brooklynn Rayne

Hollander, Emma Marie

Kinney, Alexander Lee

Lang, Arthur Craig

Lehmann, Anna Rae

Lunning, Sophie Jo

Meyer, Carter Tomas

Pederson, Benjamin Michael

Read, Emily Kathryn

Reyes, Raquel Marie

Rogers, Tiyana Sarah

Schinagel, Caden Dwain

Shipman, Natalie Sue

Shoafstall, McKenzie M.

Sierra, Marcella Clara

Studer-Sarjeant, Jasmine Ann

TerHark, Ethan Dennis

Thorson, Kennedy Marie

Torkelson, Trevor Jacob

Vogelgesang, Spencer Robert

Woodbury, Ryan Matthew

Yacoub, Sana Ziad

Young, Logan Andrew

JUNIORS

Alarcon-Newman, Antonio Ramon

Arndt, Isabelle Gracie

Berkley, Ryan Michael

Blunt, Kailee Lynn

Brandt, John Joe

Eldridge, Allison Anne

Gorder, Carter Thomas

Greenan, Alyea Reyana Carter

Hansen, Aubree Jo

Heinzerling, Avery Kaylea

Hermanson, Gavin William

Hill, Spencer Charles

Hillhouse, Taia Jasmine

Johnson, Reid Eugene

Judkins, Cassandra Jordan

Kline, Leah Nicole

Kruger, Lane Patrick

Lowe, Breanna Marie

McDonough, Logan Daniel

Miller, Gaven Mikel

Monarch, Isabella Kathleen

Nelson, Joshua Chase

Norcross, Samantha Kay

Paulson, Avery Ryan

Reidel, Claire Eve

Rockwell, Garett Lee

Saenz, Bryan

Schaffer, Angel Marie

Servidio, Chelsey Rene

Siemons, Carson Anthony

Smith, Luke Andrew

Thompson, Avery Elizabeth

Washington, Isaiah Matthew

Wiemann, Cooper Michael

Witte, Jenna Grace

Zirbel, Nazareth Renee

SOPHOMORES

Albrecht, Hattie Alana

Askildson, Rose Karenne

Braun, Jenna Marie

Christensen, Sara Mable

Cornick, Jess Michael Richard

Deets, Alex Michael

Fabian, Paul William

Goepel, Michael Lynn

Hackbart, Liv Mae

Hauert, Ryan Andrew

Hirsch, Brody Allen

Hoeft, Alexis Rose

Hoffrogge, Destiny Jean

Jackson, Josephine Kaye

Kinyaiya, Destiny Jean

Lamers, Peyton Madison

Loeschen, Derek Levi

Loeschen, Drake Eli

McKelvey, Keira Marie

McMinn, Jarrod Daniel

McWilliams, Mya Lynn

Monarch, Rosa Evelina

Mulert, Zoey Ellen

Orton, Zachariah Joseph

Pommrehn, Allison Marie

Ptacek, Giovanna Marie

Sajadian, Arya Yussef

Shinn, Haley Jo

Shipman, Rachel Elizabeth

FRESHMEN

Anderson, Caden Kevin

Baker, Kiera Marie

Balek, Isabel Marie

Berding, Grace Amy

Bergman, Kylie Marie

Brandt, Allison Kay

Christianson, Brynn

Cole, Aspen Malee

Dhabalt, Maximus Doc

Duclos, Bayleah Michelle

Frels, Jacelyn Nicole

Graves, Maria Reese

Griffin, Nyasia Karma-Nola

Harty, Isabelle Neal

Hinton, Jocelyn Marie

Johanns, Sophie Clara

Lee, Broderick McIntire

Martin, Sky Serene

Mericle, Jacob Stanley

Munson, Kamina Desirae

Northrup, Akia Kae

Ondoma, Elizabeth Mwesigwa

Ott, Bria Kaelyn

Ott, Cayle J.

Pham, Johnny Trieu

Philpott, Liberty Bing Ge

Renchin, Mikayla Alleen

Roberts, Karleen Luraine

Scott, Kuper Justin

Sewell, Claudia Grace

Solsaa, Ethan Donald

Stackhouse, Drevon Isaiah Vysean

Wasicek, Ella Rose

Willis, Ronneka Lou

Yacoub, Salah Eddin Ziad

HONOR ROLL

SENIORS

Day, Isabelle Evelynne

Despenas, Trenton Michael

Forburger, Collin Michael

Garcia, Dallas Santana

Gerhard, Cole Jared

Haag, Brayden Earl

Haberman, Mark Edward

Hanson, Brycelyn Rae

Hefti, Timothy Shane

Heller, Madisyn Faye

Hutchison, Tobias Robert

Johnson, Megan Ryan

Lara, Karla

Leet, Raina Whitney

Martin, Abigail Mae

Meyer, Lilly Marie

Meyers, Dayne Margaret

Minert, Rainna Mae

Pruisman, Cameron Dean

Quintero, Elizabeth Rene

Roberts, Lucy Melissa

Smith, Linzey Ann

Stiles, Emma Lavon

Swanson, Thomas Zachary

Tinajero, Yoshio

Tricic, Sabahudin

Von Rueden, Bryce Randall

JUNIORS

Alshara, Hannaha Hollynne

Anderson, Abbi Marie

Anderson, Cole William

Backhaus, Tara Marlene

Beasley, Tyler William

Bodtke, Sarah Rae

Butler, Samuel Lee

Crom, Olivia Marie

Despenas, Hayden Leo

Fancher, Emma Mae

Ficken, Colton Thomas

Field, Dawson Michael

Fingalsen, Will Halsor

Germundson, Gabriel David

Grillo, Gabriel Corban

Hagenow, Katelyn Rose

James, Andrew Carter

Jones, Briel Dasianna

Kilby, Angelina Jade Balolot

Kinney, Brooklyn Gabriella

Lee, Grant Nathaniel

McMinn, Savana Michele

Miller, Ean Robert

Miller, Jacob Michael William

Miller, Joselyn Jason

Minde, Izabella Lyn

Nguyen, Jenny

Niver, Alec Daniel

Oetken, Jackson Elvin

Parent, Anton Dimitri

Pham, Vivian Rose Anna

Philpott, Keira ZhouPing

Quade, Emily Rose

Thompson, Aidan James

Tickal, Bailey Marie

Wasicek, Van Anthony

Wendel, Tyler Steven

Williams, Jada Renee

Zimmerle, Addilyn Marie

SOPHOMORES

Bailey, Colton Dwaine

Banks, Tavien Chase

Behrends, Izaiah Matthew

Beier, Tommi Joel Kaye

Brown, Eleora Katherine Joan

Burr, Aubrey Kay

Cajic, Sandi

Dannen, Aiden August

Edwards, Katelynn Ann-Marie

Fingalsen, James Bryan

Francis, Sophia Rose

Frank, Daulton Izaiah

Gold, Jakob Isaac

Goods, Tyshara Philicia

Gutierrez, Adan Caral

Helland, Caleb Joseph

Howard, Kennedy Briana Marshawna

Kahler, Kylie Ann

Kelley, Cadence L.

Leach, Zoey Audrey

Manchester, Emily Shanelle

Mattson, Jordan Rae

May, Madison Joy Makiah

Millsap, Tate Dustin

Olsen, Ethan Cal

Pannhoff, Trevenia Jo

Penn, Leighton Wagner

Perry, Lee Ryan

Read, William Jeffrey

Roberts, Hailey Renee

Schweitzer, Madalyn Marie

Servantez, Gabriella Jo

Seward, Kailana S.

Stiles, Nolan Earl

Taylor, Abbigail Jo

Tesdall, Ameiyra Carol Ruby Iris

Trostheim, Nicholas Michael

Trujillo, Harlee Dakota

Vega, Hailey Sandra

Weinburgh, Ashley Marie

Young, Ethan M

Zavala, Julia Marie

FRESHMEN

Baker, Breyden Jeffrey

Benson, Shae Deann

Billings, Kaytlan Ray

Blanchard, Amanda Sofia

Buckroyd-Sheppard, Jayce Aden

Burke, Nicholas James

Daley, Madison Ann

Falls, Jaelyn Charmin Marie

Graven, Aubri Grace

Hines, Isaac Buchanan

James, Hunter Jason

Kuhn, Rylan James

Lee, Ariel Marie

Lentz, Justin James

Lukes, Makayla Rae

Luong, Aiden Bernard

Mapvailo, Kaitlyn Binti

Martz, Lucas Phillip

Millsap, Noah Thomas

Niver, Nicholas Scott

Onder, Grace Anne

Peters, Ellee Rae

Rathbone, Chanel Harmony

Reyes, Jorge Aden

Schulz, Emily Christena

Worple, Blake Andrew

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