Mason City High School 2nd semester Honor Roll

The following Mason City High School students were honored:
4.0
SENIORS
Alert, Alyssa Rose
Berg, Sawyer Michael
Bjugan, Grayce Amanda
Camper, Ashton Megan
Cao, Nguyen Hoai
Currier, Caleb James
Dalen, Connor James
Elsbernd, Britta Jo
Garrett, Emma Grace
Hansen, Kylie Joy
Harty, Jack Thomas
Jacobsen, Katie Joy
Johnson, Gabrielle Elizabeth
Justice, Owen Grant
Keeling, William Henry
Lensing, Eric Daniel
McGee, Amanda Marie
Myers, Mckenzie Marie
Peiffer, Stephen William Francis
Perry, Calvin Leigh
Rodriguez, Christian Lee
Sewell, Gwendolyn Kate
Sheimo, Jadyn Kay
Stroup, Aden Joseph
Swegle, Samuel John
Theobald, Shaye Lillian
Van Syoc, Makenna Marie
Wedeking, Austin Ryan
Wright, Hunter James
Yarahmadi, Emma Soraya
Zehr, Sarah Elizabeth
Zickefoose, Kacey Barber
JUNIORS
Angel, Nathalie Joyce
Barragan, Marisa Julia
Bohls, Grant Nicholas
Christensen, Breyden Andrew
Clutter, Maris Lynn
Colby, Keaton Andrew
Diekema, Allison Kay
Duncan, Lainna Lea
Everist, Jennaya Elizabeth
Fabian, Samuel Albert
Garrett, Gretchen Elizabeth
Griffin, Natalya Amaya
Hansen, Makenna M
Kearns, Natalee Sue
King, Jayden Allen
Knutson, Jaycee Denise
Love, Madelyn Kay
Malek, Kellar Benjamin
Meyer, Dominic Daniel Giovanni
Mulholland, Zack Roderick
Reich, Brooklyn Kathleen
Rhodes, Jace Thomas
Rickers, Emma Louise
Sanchez-Gannett, Isabel Elena
Seaton, Ava Katherine
Sievers, Kennedy Ann
Siglin, Jack Carl
Thomas, Carter Michael
Weber, Hannah Lea
Wendorf, Alexander Ryan
Wickman, Jackson Chad
SOPHOMORES
Arndt, Brooklyn Lea
Berding, Ethan James
Bird, Alex David
Borchardt, Emma Lyn
Callanan, Chloe Patricia
Chen, Cai Zhi
Cooper, Zariah Nicole
Dettmer, Miriam Rebecca
DiMarco, Brianna Kate
DiMarco, Kale Benjamin
Eldadah, Zeki Hashim
Elsbernd, Markus Randal
Emami-Ahari, Cyrus
Goedken, Isabelle Loretta
Gonzalez, Nayelli A.
Halverson, Taylor Ann
Hardy, Eli Andrew Ryan
Hobart, Kale Stephen
Kotta, Ellie Lynn
Lavorato, Nicholas Anthony
Lorence, Benjamin Grant
Mehmen, Emma Kay
Ostrander, Nancy Jean
Rye, Adriana Taylor
Schwarz, Daniel Nicolas
Seaton, Emery Jack
Swegle, Analeah Elizabeth
Tilkes, Brandi Janese
Trappe, Kylie Kristine
Turk, Ella Charlotte
FRESHMEN
Anderson, Brady Daniel
Bocanegra, Emma Elizabeth
Bouska, Nevaeh Jean
Brandt, Greyson Addison
Bryant, Grace Elizabeth
Clausen, Ava Grace
DeGabriele, Drew Will
Dibble-Lotzer, Aubree Marie
Dickinson, Paige Elizabeth
Dickinson, Zander Jon
Dodge, Connor Matthew
Eide, Logan Jerrold
Eldadah, Karim Hashim
Everist, Jackson Jonathan
Farland, Eric Michael
Fick, Delia Kate
Fiser, Gweneth Irene
Frank, Angelina Sue
Garrett, Naomi Ruth
Gerrietts, Maggie Grace
Gorder, Eleanor Rose
Heinzerling, Isabel Klare
Holley, Brooklyn Marie
James, Kyleigh Elizabeth
Jennings, Lillie Marie
Johanns, Logan Michael
Kaur, Ishnoor
Kruger, Reed August
Latham, Abigail Elizabeth
Lewerke, Ellea VenettaMae
Massawe, Austin Mark
McDonough, Kelsey Elizabeth
Miles Jr., James Phillip
Miller, Brayden William
Morales-Quintanar, Genesis
Mulholland, Audra Kate
Pals, Mason Troy
Pals, Piper Stephanie Grace
Phillips, Layla Rose
Philpott, Caroline Ai Jia
Pyatt, Jonathan Anthony
Raji, Youssef
Rhodes, Hale James
Riordan, Ava Lyn
Schinagel, Delaney Marie
Shipman, Alexander Joel
Spotts, Reggi Elle
Stroup, Owen Michael Loyd
Tobin, Megan Rae
Van Syoc, Kasey Jean
Wittnebel, Ella Christine
Yarahmadi, Justin Reza
PRINCIPAL'S LIST
SENIORS
Acker, Camry Alyson
Benitez, Lucas Cory
Berding, Gabriella Ginny
Brock, Sebastian Tyler
Campbell, Lexis Lynn
Ciavarelli, Ava Juliette
Cooling, Joshua George
Duncan, Joey Marie
Farland, Nathan David
Godfrey, Gabrielle Elizabeth
Goedken, Marco Arslan
Gold, Alexander Elias
Goll, Katelyn Kay
Hayes, Haileigh Rose
Heilskov, Brooklynn Rayne
Hollander, Emma Marie
Kinney, Alexander Lee
Lang, Arthur Craig
Lehmann, Anna Rae
Lunning, Sophie Jo
Meyer, Carter Tomas
Pederson, Benjamin Michael
Read, Emily Kathryn
Reyes, Raquel Marie
Rogers, Tiyana Sarah
Schinagel, Caden Dwain
Shipman, Natalie Sue
Shoafstall, McKenzie M.
Sierra, Marcella Clara
Studer-Sarjeant, Jasmine Ann
TerHark, Ethan Dennis
Thorson, Kennedy Marie
Torkelson, Trevor Jacob
Vogelgesang, Spencer Robert
Woodbury, Ryan Matthew
Yacoub, Sana Ziad
Young, Logan Andrew
JUNIORS
Alarcon-Newman, Antonio Ramon
Arndt, Isabelle Gracie
Berkley, Ryan Michael
Blunt, Kailee Lynn
Brandt, John Joe
Eldridge, Allison Anne
Gorder, Carter Thomas
Greenan, Alyea Reyana Carter
Hansen, Aubree Jo
Heinzerling, Avery Kaylea
Hermanson, Gavin William
Hill, Spencer Charles
Hillhouse, Taia Jasmine
Johnson, Reid Eugene
Judkins, Cassandra Jordan
Kline, Leah Nicole
Kruger, Lane Patrick
Lowe, Breanna Marie
McDonough, Logan Daniel
Miller, Gaven Mikel
Monarch, Isabella Kathleen
Nelson, Joshua Chase
Norcross, Samantha Kay
Paulson, Avery Ryan
Reidel, Claire Eve
Rockwell, Garett Lee
Saenz, Bryan
Schaffer, Angel Marie
Servidio, Chelsey Rene
Siemons, Carson Anthony
Smith, Luke Andrew
Thompson, Avery Elizabeth
Washington, Isaiah Matthew
Wiemann, Cooper Michael
Witte, Jenna Grace
Zirbel, Nazareth Renee
SOPHOMORES
Albrecht, Hattie Alana
Askildson, Rose Karenne
Braun, Jenna Marie
Christensen, Sara Mable
Cornick, Jess Michael Richard
Deets, Alex Michael
Fabian, Paul William
Goepel, Michael Lynn
Hackbart, Liv Mae
Hauert, Ryan Andrew
Hirsch, Brody Allen
Hoeft, Alexis Rose
Hoffrogge, Destiny Jean
Jackson, Josephine Kaye
Kinyaiya, Destiny Jean
Lamers, Peyton Madison
Loeschen, Derek Levi
Loeschen, Drake Eli
McKelvey, Keira Marie
McMinn, Jarrod Daniel
McWilliams, Mya Lynn
Monarch, Rosa Evelina
Mulert, Zoey Ellen
Orton, Zachariah Joseph
Pommrehn, Allison Marie
Ptacek, Giovanna Marie
Sajadian, Arya Yussef
Shinn, Haley Jo
Shipman, Rachel Elizabeth
FRESHMEN
Anderson, Caden Kevin
Baker, Kiera Marie
Balek, Isabel Marie
Berding, Grace Amy
Bergman, Kylie Marie
Brandt, Allison Kay
Christianson, Brynn
Cole, Aspen Malee
Dhabalt, Maximus Doc
Duclos, Bayleah Michelle
Frels, Jacelyn Nicole
Graves, Maria Reese
Griffin, Nyasia Karma-Nola
Harty, Isabelle Neal
Hinton, Jocelyn Marie
Johanns, Sophie Clara
Lee, Broderick McIntire
Martin, Sky Serene
Mericle, Jacob Stanley
Munson, Kamina Desirae
Northrup, Akia Kae
Ondoma, Elizabeth Mwesigwa
Ott, Bria Kaelyn
Ott, Cayle J.
Pham, Johnny Trieu
Philpott, Liberty Bing Ge
Renchin, Mikayla Alleen
Roberts, Karleen Luraine
Scott, Kuper Justin
Sewell, Claudia Grace
Solsaa, Ethan Donald
Stackhouse, Drevon Isaiah Vysean
Wasicek, Ella Rose
Willis, Ronneka Lou
Yacoub, Salah Eddin Ziad
HONOR ROLL
SENIORS
Day, Isabelle Evelynne
Despenas, Trenton Michael
Forburger, Collin Michael
Garcia, Dallas Santana
Gerhard, Cole Jared
Haag, Brayden Earl
Haberman, Mark Edward
Hanson, Brycelyn Rae
Hefti, Timothy Shane
Heller, Madisyn Faye
Hutchison, Tobias Robert
Johnson, Megan Ryan
Lara, Karla
Leet, Raina Whitney
Martin, Abigail Mae
Meyer, Lilly Marie
Meyers, Dayne Margaret
Minert, Rainna Mae
Pruisman, Cameron Dean
Quintero, Elizabeth Rene
Roberts, Lucy Melissa
Smith, Linzey Ann
Stiles, Emma Lavon
Swanson, Thomas Zachary
Tinajero, Yoshio
Tricic, Sabahudin
Von Rueden, Bryce Randall
JUNIORS
Alshara, Hannaha Hollynne
Anderson, Abbi Marie
Anderson, Cole William
Backhaus, Tara Marlene
Beasley, Tyler William
Bodtke, Sarah Rae
Butler, Samuel Lee
Crom, Olivia Marie
Despenas, Hayden Leo
Fancher, Emma Mae
Ficken, Colton Thomas
Field, Dawson Michael
Fingalsen, Will Halsor
Germundson, Gabriel David
Grillo, Gabriel Corban
Hagenow, Katelyn Rose
James, Andrew Carter
Jones, Briel Dasianna
Kilby, Angelina Jade Balolot
Kinney, Brooklyn Gabriella
Lee, Grant Nathaniel
McMinn, Savana Michele
Miller, Ean Robert
Miller, Jacob Michael William
Miller, Joselyn Jason
Minde, Izabella Lyn
Nguyen, Jenny
Niver, Alec Daniel
Oetken, Jackson Elvin
Parent, Anton Dimitri
Pham, Vivian Rose Anna
Philpott, Keira ZhouPing
Quade, Emily Rose
Thompson, Aidan James
Tickal, Bailey Marie
Wasicek, Van Anthony
Wendel, Tyler Steven
Williams, Jada Renee
Zimmerle, Addilyn Marie
SOPHOMORES
Bailey, Colton Dwaine
Banks, Tavien Chase
Behrends, Izaiah Matthew
Beier, Tommi Joel Kaye
Brown, Eleora Katherine Joan
Burr, Aubrey Kay
Cajic, Sandi
Dannen, Aiden August
Edwards, Katelynn Ann-Marie
Fingalsen, James Bryan
Francis, Sophia Rose
Frank, Daulton Izaiah
Gold, Jakob Isaac
Goods, Tyshara Philicia
Gutierrez, Adan Caral
Helland, Caleb Joseph
Howard, Kennedy Briana Marshawna
Kahler, Kylie Ann
Kelley, Cadence L.
Leach, Zoey Audrey
Manchester, Emily Shanelle
Mattson, Jordan Rae
May, Madison Joy Makiah
Millsap, Tate Dustin
Olsen, Ethan Cal
Pannhoff, Trevenia Jo
Penn, Leighton Wagner
Perry, Lee Ryan
Read, William Jeffrey
Roberts, Hailey Renee
Schweitzer, Madalyn Marie
Servantez, Gabriella Jo
Seward, Kailana S.
Stiles, Nolan Earl
Taylor, Abbigail Jo
Tesdall, Ameiyra Carol Ruby Iris
Trostheim, Nicholas Michael
Trujillo, Harlee Dakota
Vega, Hailey Sandra
Weinburgh, Ashley Marie
Young, Ethan M
Zavala, Julia Marie
FRESHMEN
Baker, Breyden Jeffrey
Benson, Shae Deann
Billings, Kaytlan Ray
Blanchard, Amanda Sofia
Buckroyd-Sheppard, Jayce Aden
Burke, Nicholas James
Daley, Madison Ann
Falls, Jaelyn Charmin Marie
Graven, Aubri Grace
Hines, Isaac Buchanan
James, Hunter Jason
Kuhn, Rylan James
Lee, Ariel Marie
Lentz, Justin James
Lukes, Makayla Rae
Luong, Aiden Bernard