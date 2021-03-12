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Mason City High School 1st semester Honor Roll
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Mason City High School 1st semester Honor Roll

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The following students were honored:

4.0

SENIORS

Alert, Alyssa Rose

Berding, Gabriella Ginny

Berg, Sawyer Michael

Bjugan, Grayce Amanda

Campbell, Lexis Lynn

Camper, Ashton Megan

Cao, Nguyen Hoai

Currier, Caleb James

Dalen, Connor James

Elsbernd, Britta Jo

Garrett, Emma Grace

Godfrey, Gabrielle Elizabeth

Hansen, Kylie Joy

Harty, Jack Thomas

Hollander, Emma Marie

Jacobsen, Katie Joy

Johnson, Gabrielle Elizabeth

Johnson, Megan Ryan

Justice, Owen Grant

Keeling, William Henry

Lensing, Eric Daniel

Martin, Abigail Mae

Meyer, Carter Tomas

Minert, Rainna Mae

Myers, Mckenzie Marie

Perry, Calvin Leigh

Pruisman, Cameron Dean

Read, Emily Kathryn

Reyes, Raquel Marie

Rodriguez, Christian Lee

Sewell, Gwendolyn Kate

Sheimo, Jadyn Kay

Shipman, Natalie Sue

Shoafstall, McKenzie M.

Stroup, Aden Joseph

Swegle, Samuel John

Van Syoc, Makenna Marie

Vogelgesang, Spencer Robert

Wedeking, Austin Ryan

Wright, Hunter James

Yacoub, Sana Ziad

Yarahmadi, Emma Soraya

Zehr, Sarah Elizabeth

Zickefoose, Kacey Barber

JUNIORS

Angel, Nathalie Joyce

Barragan, Marisa Julia

Berkley, Ryan Michael

Christensen, Breyden Andrew

Clutter, Maris Lynn

Colby, Keaton Andrew

Diekema, Allison Kay

Duncan, Lainna Lea

Everist, Jennaya Elizabeth

Fabian, Samuel Albert

Garrett, Gretchen Elizabeth

Hansen, Makenna M

Heinzerling, Avery Kaylea

King, Jayden Allen

Knutson, Jaycee Denise

Lowe, Breanna Marie

Malek, Kellar Benjamin

Meyer, Dominic Daniel Giovanni

Mulholland, Zack Roderick

Norcross, Samantha Kay

Pham, Vivian Rose Anna

Rhodes, Jace Thomas

Rickers, Emma Louise

Sanchez-Gannett, Isabel Elena

Seaton, Ava Katherine

Sievers, Kennedy Ann

Siglin, Jack Carl

Weber, Hannah Lea

Wendorf, Alexander Ryan

Wickman, Jackson Chad

SOPHOMORES

Arndt, Brooklyn Lea

Askildson, Rose Karenne

Berding, Ethan James

Bird, Alex David

Borchardt, Emma Lyn

Braun, Jenna Marie

Callanan, Chloe Patricia

Chen, Cai Zhi

Dettmer, Miriam Rebecca

DiMarco, Brianna Kate

DiMarco, Kale Benjamin

Eldadah, Zeki Hashim

Elsbernd, Markus Randal

Emami-Ahari, Cyrus

Goedken, Isabelle Loretta

Goepel, Michael Lynn

Gonzalez, Nayelli A.

Halverson, Taylor Ann

Hobart, Kale Stephen

Hoeft, Alexis Rose

Kotta, Ellie Lynn

Lavorato, Nicholas Anthony

Lorence, Benjamin Grant

Manchester, Emily Shanelle

Mehmen, Emma Kay

Mulert, Zoey Ellen

Roberts, Hailey Renee

Rye, Adriana Taylor

Sajadian, Arya Yussef

Seaton, Emery Jack

Swegle, Analeah Elizabeth

Tilkes, Brandi Janese

Trappe, Kylie Kristine

Turk, Ella Charlotte

Wiebrand, Gabriel M.

FRESHMEN

Anderson, Brady Daniel

Anderson, Caden Kevin

Balek, Isabel Marie

Bocanegra, Emma Elizabeth

Bouska, Nevaeh Jean

Brandt, Greyson Addison

Brantner, Joshua Raymond Allen

Bryant, Grace Elizabeth

Christianson, Brynn

Clausen, Ava Grace

DeGabriele, Drew Will

Dibble-Lotzer, Aubree Marie

Dickinson, Zander Jon

Dodge, Connor Matthew

Eide, Logan Jerrold

Eldadah, Karim Hashim

Everist, Jackson Jonathan

Farland, Eric Michael

Fick, Delia Kate

Fiser, Gweneth Irene

Frank, Angelina Sue

Garrett, Naomi Ruth

Gerrietts, Maggie Grace

Gorder, Eleanor Rose

Graves, Maria Reese

Harty, Isabelle Neal

Heinzerling, Isabel Klare

Holley, Brooklyn Marie

James, Kyleigh Elizabeth

Jennings, Lillie Marie

Johanns, Logan Michael

Kaur, Ishnoor

Kruger, Reed August

Lee, Broderick McIntire

Lewerke, Ellea VenettaMae

Massawe, Austin Mark

McDonough, Kelsey Elizabeth

Miles Jr., James Phillip

Miller, Brayden William

Mulholland, Audra Kate

Ondoma, Elizabeth Mwesigwa

Ott, Bria Kaelyn

Ott, Cayle J.

Pals, Mason Troy

Pals, Piper Stephanie Grace

Pham, Johnny Trieu

Phillips, Layla Rose

Philpott, Caroline Ai Jia

Raji, Youssef

Renchin, Mikayla Alleen

Rhodes, Hale James

Riordan, Ava Lyn

Roberts, Karleen Luraine

Schulz, Emily Christena

Shipman, Alexander Joel

Spotts, Reggi Elle

Stroup, Owen Michael Loyd

Tobin, Megan Rae

Van Syoc, Kasey Jean

Wasicek, Ella Rose

Wittnebel, Ella Christine

Yarahmadi, Justin Reza

PRINCIPAL'S LIST

SENIORS

Benitez, Lucas Cory

Cooling, Joshua George

Day, Isabelle Evelynne

Duncan, Joey Marie

Farland, Nathan David

Goedken, Marco Arslan

Goll, Katelyn Kay

Hayes, Haileigh Rose

Heilskov, Brooklynn Rayne

Kinney, Alexander Lee

Leet, Raina Whitney

Lehmann, Anna Rae

Lunning, Sophie Jo

McGee, Amanda Marie

Meyer, Brynn Elizabeth

Meyer, Lilly Marie

Meyers, Dayne Margaret

Osegera, Madison Michelle

Peiffer, Stephen William Francis

Penn, Madyson Vegas Lynne

Rogers, Tiyana Sarah

Ryal, Tabitha

Sierra, Marcella Clara

Studer-Sarjeant, Jasmine Ann

TerHark, Ethan Dennis

Theobald, Shaye Lillian

Torkelson, Trevor Jacob

Tricic, Sabahudin

Woodbury, Ryan Matthew

Young, Logan Andrew

JUNIORS

Arndt, Isabelle Gracie

Awe, Miracle Jean

Blunt, Kailee Lynn

Bohls, Grant Nicholas

Brandt, John Joe

Despenas, Hayden Leo

Eldridge, Allison Anne

Griffin, Natalya Amaya

Hansen, Aubree Jo

Hermanson, Gavin William

Hillhouse, Taia Jasmine

Johanns, Emelia Anne

Johnson, Reid Eugene

Jones, Briel Dasianna

Judkins, Cassandra Jordan

Kearns, Natalee Sue

Kinney, Brooklyn Gabriella

Kline, Leah Nicole

Kruger, Lane Patrick

Lee, Grant Nathaniel

Miner, Corey David

Monarch, Isabella Kathleen

Oetken, Jackson Elvin

Reich, Brooklyn Kathleen

Reidel, Claire Eve

Siemons, Carson Anthony

Smith, Luke Andrew

Squier, Madison Leigh

Thomas, Carter Michael

Thompson, Aidan James

Thompson, Avery Elizabeth

Vonderohe, Veronica Nicole

Washington, Isaiah Matthew

Wasicek, Van Anthony

Wendel, Hailee R

Wiemann, Cooper Michael

Witte, Jenna Grace

Zirbel, Nazareth Renee

SOPHOMORES

Albrecht, Hattie Alana

Behrends, Izaiah Matthew

Christensen, Sara Mable

Dannen, Aiden August

Edwards, Katelynn Ann-Marie

Gilmore, Lauren Sophia

Hardy, Eli Andrew Ryan

Hoffrogge, Destiny Jean

Howard, Kennedy Briana Marshawna

Jackson, Josephine Kaye

Kelley, Cadence L.

Kinyaiya, Destiny Jean

Lamers, Peyton Madison

Loeschen, Derek Levi

Mattson, Jordan Rae

May, Madison Joy Makiah

McCambridge, Caleb Edward

McKelvey, Keira Marie

McWilliams, Mya Lynn

Monarch, Rosa Evelina

Ostrander, Nancy Jean

Schissel, Olivia Marie

Schwarz, Daniel Nicolas

Shipman, Rachel Elizabeth

Trostheim, Nicholas Michael

Vega, Hailey Sandra

FRESHMEN

Baker, Breyden Jeffrey

Baker, Kiera Marie

Benson, Geneva Grace

Berding, Grace Amy

Bergman, Kylie Marie

Blanchard, Amanda Sofia

Brandt, Allison Kay

Burke, Nicholas James

Cole, Aspen Malee

Conway, Mollie Marie

Dhabalt, Maximus Doc

Dickinson, Paige Elizabeth

Duclos, Bayleah Michelle

Graven, Aubri Grace

Johanns, Sophie Clara

Latham, Abigail Elizabeth

Lee, Ariel Marie

Lukes, Makayla Rae

Luong, Aiden Bernard

Martin, Sky Serene

Meyer, Joslyn Abigail

Morales-Quintanar, Genesis

Niver, Nicholas Scott

Northrup, Akia Kae

Peters, Ellee Rae

Pyatt, Jonathan Anthony

Rathbone, Chanel Harmony

Scott, Kuper Justin

Sewell, Claudia Grace

Trask, Leah Anne

Willis, Ronneka Lou

Witte, Haley Marie

Yacoub, Salah Eddin Ziad

HONOR ROLL

SENIORS

Boyd, Brode Stanton

Brosdahl, Annalise Emelie

Cao, Kiet Tan

Ciavarelli, Ava Juliette

Dodge, Macy Ann

Duren, Caitlyn Elizabeth

Forburger, Collin Michael

Haag, Brayden Earl

Haberman, Mark Edward

Heller, Madisyn Faye

Holland, Alexzander Lee

Hubacher, Kylie Elizabeth

Hull, Justyce Kathryn

Hutchison, Tobias Robert

Jaime, Izabele Rosita

Joyner, Brandilee Rose

Lacy, Erin Lynn

Lara, Karla

Mateo, Claudio Jose

Monahan, Riley Allan

Niedermayer, Gavon Paul

Ott, Adriane Kristine

Pavon, Julio Madrigal

Pederson, Benjamin Michael

Quintero, Elizabeth Rene

Ramirez, Emilio Dennis

Roberts, Lucy Melissa

Rumeliote, Madison Ilene

Schinagel, Caden Dwain

Shannon, Skylar Vanessa

Smith, Linzey Ann

Stiles, Emma Lavon

Sutcliffe, Blair Ryan

Thorson, Kennedy Marie

Weeks, Dallas Neil

Zimmerman, Jahmen Luther

JUNIORS

Alarcon-Newman, Antonio Ramon

Alitz, Dylan Tyler

Anderson, Cole William

Benson, Madelyn Leann

Bodtke, Sarah Rae

Crom, Olivia Marie

Crotty, Caleb George

Eilers, Abigail Marie

Elings, Cadyn Allan

Ficken, Colton Thomas

Fingalsen, Will Halsor

Germundson, Gabriel David

Gorder, Carter Thomas

Greenan, Alyea Reyana Carter

Hagenow, Katelyn Rose

Hill, Spencer Charles

Ihlenfeldt, Seth Benjamin

Leer, Deejay Michael

Love, Madelyn Kay

McCourt, Gabrielle Lynn

McDonough, Logan Daniel

Miller, Ean Robert

Miller, Gaven Mikel

Miller, Jacob Michael William

Miller, Joselyn Jason

Minde, Izabella Lyn

Nelson, Joshua Chase

Ott, Paige Eileen

Parent, Anton Dimitri

Paulson, Avery Ryan

Philpott, Keira ZhouPing

Portis, Josephine

Quade, Emily Rose

Rozen, Ashley Lynn

Schaffer, Angel Marie

Wendel, Tyler Steven

Williams, Jada Renee

Zimmerle, Addilyn Marie

SOPHOMORES

Als, Gavin Louis

Banks, Tavien Chase

Beyer-Wilson, Riley Jo

Brown, Eleora Katherine Joan

Cajic, Sandi

Cooper, Zariah Nicole

Cornick, Jess Michael Richard

Cox, Raina Marie

Deets, Alex Michael

Duclos, Madison Jean

Fabian, Paul William

Fingalsen, James Bryan

Frank, Daulton Izaiah

Frank, Ezra Gene

Fredricks, Addison Haley

Gold, Jakob Isaac

Goods, Tyshara Philicia

Gutierrez, Adan Caral

Hackbart, Liv Mae

Hauert, Ryan Andrew

Helland, Caleb Joseph

Hirsch, Brody Allen

Hudson, Colton Lee

Hughes, Isaiah Marquis

Leach, Zoey Audrey

Loeschen, Drake Eli

Mateo, Isaac Baltazar

McMinn, Jarrod Daniel

Nettifee, Hunter M.

Oelberg, Gunner Robert

Orton, Zachariah Joseph

Penn, Leighton Wagner

Pommrehn, Allison Marie

Ptacek, Giovanna Marie

Read, William Jeffrey

Rye, Jason Michael

Schweitzer, Madalyn Marie

Scott, Savanna Silvana

Thompson, Chloe Marie

Weinburgh, Ashley Marie

Whelan, Kendra Dianna

Williams, Stewart Henry

Winters-Davis, Kate Frances

Young, Ethan M

Zavala, Julia Marie

FRESHMEN

Askildson, Corey Thomas

Benson, Brooklyn Delores

Benson, Shae Deann

Berkley, Brenden Matthew

Billings, Kaytlan Ray

Bohls, Alexander William

Buckroyd-Sheppard, Jayce Aden

Buland, Alexander James

Daley, Madison Ann

Davis, Darian Lytrell

Eppens, Asher True

Falls, Jaelyn Charmin Marie

Fisher, Nevyn Michael Benjamin

Frels, Jacelyn Nicole

Gay, Kayla Clyll

Griffin, Nyasia Karma-Nola

Hicok, Jaxen Carter

Hines, Isaac Buchanan

Lentz, Justin James

Mapvailo, Kaitlyn Binti

Martz, Lucas Phillip

Mericle, Jacob Stanley

Millsap, Noah Thomas

Munson, Kamina Desirae

Parrott, Madeline Dorothye

Parsons, Tate Merrick

Philpott, Liberty Bing Ge

Post, Jasmin Rae

Prelip, Conner Eugene

Reyes, Jorge Aden

Rivera, Justyn Angel

Roen, Bjorn Angus

Schulz, Savanna Bree

Solsaa, Ethan Donald

Stackhouse, Drevon Isaiah Vysean

Wolcott, Faith Elaine

Wurth, Marci Karen

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