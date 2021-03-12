Mason City High School 1st semester Honor Roll

The following students were honored:
4.0
SENIORS
Alert, Alyssa Rose
Berding, Gabriella Ginny
Berg, Sawyer Michael
Bjugan, Grayce Amanda
Campbell, Lexis Lynn
Camper, Ashton Megan
Cao, Nguyen Hoai
Currier, Caleb James
Dalen, Connor James
Elsbernd, Britta Jo
Garrett, Emma Grace
Godfrey, Gabrielle Elizabeth
Hansen, Kylie Joy
Harty, Jack Thomas
Hollander, Emma Marie
Jacobsen, Katie Joy
Johnson, Gabrielle Elizabeth
Johnson, Megan Ryan
Justice, Owen Grant
Keeling, William Henry
Lensing, Eric Daniel
Martin, Abigail Mae
Meyer, Carter Tomas
Minert, Rainna Mae
Myers, Mckenzie Marie
Perry, Calvin Leigh
Pruisman, Cameron Dean
Read, Emily Kathryn
Reyes, Raquel Marie
Rodriguez, Christian Lee
Sewell, Gwendolyn Kate
Sheimo, Jadyn Kay
Shipman, Natalie Sue
Shoafstall, McKenzie M.
Stroup, Aden Joseph
Swegle, Samuel John
Van Syoc, Makenna Marie
Vogelgesang, Spencer Robert
Wedeking, Austin Ryan
Wright, Hunter James
Yacoub, Sana Ziad
Yarahmadi, Emma Soraya
Zehr, Sarah Elizabeth
Zickefoose, Kacey Barber
JUNIORS
Angel, Nathalie Joyce
Barragan, Marisa Julia
Berkley, Ryan Michael
Christensen, Breyden Andrew
Clutter, Maris Lynn
Colby, Keaton Andrew
Diekema, Allison Kay
Duncan, Lainna Lea
Everist, Jennaya Elizabeth
Fabian, Samuel Albert
Garrett, Gretchen Elizabeth
Hansen, Makenna M
Heinzerling, Avery Kaylea
King, Jayden Allen
Knutson, Jaycee Denise
Lowe, Breanna Marie
Malek, Kellar Benjamin
Meyer, Dominic Daniel Giovanni
Mulholland, Zack Roderick
Norcross, Samantha Kay
Pham, Vivian Rose Anna
Rhodes, Jace Thomas
Rickers, Emma Louise
Sanchez-Gannett, Isabel Elena
Seaton, Ava Katherine
Sievers, Kennedy Ann
Siglin, Jack Carl
Weber, Hannah Lea
Wendorf, Alexander Ryan
Wickman, Jackson Chad
SOPHOMORES
Arndt, Brooklyn Lea
Askildson, Rose Karenne
Berding, Ethan James
Bird, Alex David
Borchardt, Emma Lyn
Braun, Jenna Marie
Callanan, Chloe Patricia
Chen, Cai Zhi
Dettmer, Miriam Rebecca
DiMarco, Brianna Kate
DiMarco, Kale Benjamin
Eldadah, Zeki Hashim
Elsbernd, Markus Randal
Emami-Ahari, Cyrus
Goedken, Isabelle Loretta
Goepel, Michael Lynn
Gonzalez, Nayelli A.
Halverson, Taylor Ann
Hobart, Kale Stephen
Hoeft, Alexis Rose
Kotta, Ellie Lynn
Lavorato, Nicholas Anthony
Lorence, Benjamin Grant
Manchester, Emily Shanelle
Mehmen, Emma Kay
Mulert, Zoey Ellen
Roberts, Hailey Renee
Rye, Adriana Taylor
Sajadian, Arya Yussef
Seaton, Emery Jack
Swegle, Analeah Elizabeth
Tilkes, Brandi Janese
Trappe, Kylie Kristine
Turk, Ella Charlotte
Wiebrand, Gabriel M.
FRESHMEN
Anderson, Brady Daniel
Anderson, Caden Kevin
Balek, Isabel Marie
Bocanegra, Emma Elizabeth
Bouska, Nevaeh Jean
Brandt, Greyson Addison
Brantner, Joshua Raymond Allen
Bryant, Grace Elizabeth
Christianson, Brynn
Clausen, Ava Grace
DeGabriele, Drew Will
Dibble-Lotzer, Aubree Marie
Dickinson, Zander Jon
Dodge, Connor Matthew
Eide, Logan Jerrold
Eldadah, Karim Hashim
Everist, Jackson Jonathan
Farland, Eric Michael
Fick, Delia Kate
Fiser, Gweneth Irene
Frank, Angelina Sue
Garrett, Naomi Ruth
Gerrietts, Maggie Grace
Gorder, Eleanor Rose
Graves, Maria Reese
Harty, Isabelle Neal
Heinzerling, Isabel Klare
Holley, Brooklyn Marie
James, Kyleigh Elizabeth
Jennings, Lillie Marie
Johanns, Logan Michael
Kaur, Ishnoor
Kruger, Reed August
Lee, Broderick McIntire
Lewerke, Ellea VenettaMae
Massawe, Austin Mark
McDonough, Kelsey Elizabeth
Miles Jr., James Phillip
Miller, Brayden William
Mulholland, Audra Kate
Ondoma, Elizabeth Mwesigwa
Ott, Bria Kaelyn
Ott, Cayle J.
Pals, Mason Troy
Pals, Piper Stephanie Grace
Pham, Johnny Trieu
Phillips, Layla Rose
Philpott, Caroline Ai Jia
Raji, Youssef
Renchin, Mikayla Alleen
Rhodes, Hale James
Riordan, Ava Lyn
Roberts, Karleen Luraine
Schulz, Emily Christena
Shipman, Alexander Joel
Spotts, Reggi Elle
Stroup, Owen Michael Loyd
Tobin, Megan Rae
Van Syoc, Kasey Jean
Wasicek, Ella Rose
Wittnebel, Ella Christine
Yarahmadi, Justin Reza
PRINCIPAL'S LIST
SENIORS
Benitez, Lucas Cory
Cooling, Joshua George
Day, Isabelle Evelynne
Duncan, Joey Marie
Farland, Nathan David
Goedken, Marco Arslan
Goll, Katelyn Kay
Hayes, Haileigh Rose
Heilskov, Brooklynn Rayne
Kinney, Alexander Lee
Leet, Raina Whitney
Lehmann, Anna Rae
Lunning, Sophie Jo
McGee, Amanda Marie
Meyer, Brynn Elizabeth
Meyer, Lilly Marie
Meyers, Dayne Margaret
Osegera, Madison Michelle
Peiffer, Stephen William Francis
Penn, Madyson Vegas Lynne
Rogers, Tiyana Sarah
Ryal, Tabitha
Sierra, Marcella Clara
Studer-Sarjeant, Jasmine Ann
TerHark, Ethan Dennis
Theobald, Shaye Lillian
Torkelson, Trevor Jacob
Tricic, Sabahudin
Woodbury, Ryan Matthew
Young, Logan Andrew
JUNIORS
Arndt, Isabelle Gracie
Awe, Miracle Jean
Blunt, Kailee Lynn
Bohls, Grant Nicholas
Brandt, John Joe
Despenas, Hayden Leo
Eldridge, Allison Anne
Griffin, Natalya Amaya
Hansen, Aubree Jo
Hermanson, Gavin William
Hillhouse, Taia Jasmine
Johanns, Emelia Anne
Johnson, Reid Eugene
Jones, Briel Dasianna
Judkins, Cassandra Jordan
Kearns, Natalee Sue
Kinney, Brooklyn Gabriella
Kline, Leah Nicole
Kruger, Lane Patrick
Lee, Grant Nathaniel
Miner, Corey David
Monarch, Isabella Kathleen
Oetken, Jackson Elvin
Reich, Brooklyn Kathleen
Reidel, Claire Eve
Siemons, Carson Anthony
Smith, Luke Andrew
Squier, Madison Leigh
Thomas, Carter Michael
Thompson, Aidan James
Thompson, Avery Elizabeth
Vonderohe, Veronica Nicole
Washington, Isaiah Matthew
Wasicek, Van Anthony
Wendel, Hailee R
Wiemann, Cooper Michael
Witte, Jenna Grace
Zirbel, Nazareth Renee
SOPHOMORES
Albrecht, Hattie Alana
Behrends, Izaiah Matthew
Christensen, Sara Mable
Dannen, Aiden August
Edwards, Katelynn Ann-Marie
Gilmore, Lauren Sophia
Hardy, Eli Andrew Ryan
Hoffrogge, Destiny Jean
Howard, Kennedy Briana Marshawna
Jackson, Josephine Kaye
Kelley, Cadence L.
Kinyaiya, Destiny Jean
Lamers, Peyton Madison
Loeschen, Derek Levi
Mattson, Jordan Rae
May, Madison Joy Makiah
McCambridge, Caleb Edward
McKelvey, Keira Marie
McWilliams, Mya Lynn
Monarch, Rosa Evelina
Ostrander, Nancy Jean
Schissel, Olivia Marie
Schwarz, Daniel Nicolas
Shipman, Rachel Elizabeth
Trostheim, Nicholas Michael
Vega, Hailey Sandra
FRESHMEN
Baker, Breyden Jeffrey
Baker, Kiera Marie
Benson, Geneva Grace
Berding, Grace Amy
Bergman, Kylie Marie
Blanchard, Amanda Sofia
Brandt, Allison Kay
Burke, Nicholas James
Cole, Aspen Malee
Conway, Mollie Marie
Dhabalt, Maximus Doc
Dickinson, Paige Elizabeth
Duclos, Bayleah Michelle
Graven, Aubri Grace
Johanns, Sophie Clara
Latham, Abigail Elizabeth
Lee, Ariel Marie
Lukes, Makayla Rae
Luong, Aiden Bernard
Martin, Sky Serene
Meyer, Joslyn Abigail
Morales-Quintanar, Genesis
Niver, Nicholas Scott
Northrup, Akia Kae
Peters, Ellee Rae
Pyatt, Jonathan Anthony
Rathbone, Chanel Harmony
Scott, Kuper Justin
Sewell, Claudia Grace
Trask, Leah Anne
Willis, Ronneka Lou
Witte, Haley Marie
Yacoub, Salah Eddin Ziad
HONOR ROLL
SENIORS
Boyd, Brode Stanton
Brosdahl, Annalise Emelie
Cao, Kiet Tan
Ciavarelli, Ava Juliette
Dodge, Macy Ann
Duren, Caitlyn Elizabeth
Forburger, Collin Michael
Haag, Brayden Earl
Haberman, Mark Edward
Heller, Madisyn Faye
Holland, Alexzander Lee
Hubacher, Kylie Elizabeth
Hull, Justyce Kathryn
Hutchison, Tobias Robert
Jaime, Izabele Rosita
Joyner, Brandilee Rose
Lacy, Erin Lynn
Lara, Karla
Mateo, Claudio Jose
Monahan, Riley Allan
Niedermayer, Gavon Paul
Ott, Adriane Kristine
Pavon, Julio Madrigal
Pederson, Benjamin Michael
Quintero, Elizabeth Rene
Ramirez, Emilio Dennis
Roberts, Lucy Melissa
Rumeliote, Madison Ilene
Schinagel, Caden Dwain
Shannon, Skylar Vanessa
Smith, Linzey Ann
Stiles, Emma Lavon
Sutcliffe, Blair Ryan
Thorson, Kennedy Marie
Weeks, Dallas Neil
Zimmerman, Jahmen Luther
JUNIORS
Alarcon-Newman, Antonio Ramon
Alitz, Dylan Tyler
Anderson, Cole William
Benson, Madelyn Leann
Bodtke, Sarah Rae
Crom, Olivia Marie
Crotty, Caleb George
Eilers, Abigail Marie
Elings, Cadyn Allan
Ficken, Colton Thomas
Fingalsen, Will Halsor
Germundson, Gabriel David
Gorder, Carter Thomas
Greenan, Alyea Reyana Carter
Hagenow, Katelyn Rose
Hill, Spencer Charles
Ihlenfeldt, Seth Benjamin
Leer, Deejay Michael
Love, Madelyn Kay
McCourt, Gabrielle Lynn
McDonough, Logan Daniel
Miller, Ean Robert
Miller, Gaven Mikel
Miller, Jacob Michael William
Miller, Joselyn Jason
Minde, Izabella Lyn
Nelson, Joshua Chase
Ott, Paige Eileen
Parent, Anton Dimitri
Paulson, Avery Ryan
Philpott, Keira ZhouPing
Portis, Josephine
Quade, Emily Rose
Rozen, Ashley Lynn
Schaffer, Angel Marie
Wendel, Tyler Steven
Williams, Jada Renee
Zimmerle, Addilyn Marie
SOPHOMORES
Als, Gavin Louis
Banks, Tavien Chase
Beyer-Wilson, Riley Jo
Brown, Eleora Katherine Joan
Cajic, Sandi
Cooper, Zariah Nicole
Cornick, Jess Michael Richard
Cox, Raina Marie
Deets, Alex Michael
Duclos, Madison Jean
Fabian, Paul William
Fingalsen, James Bryan
Frank, Daulton Izaiah
Frank, Ezra Gene
Fredricks, Addison Haley
Gold, Jakob Isaac
Goods, Tyshara Philicia
Gutierrez, Adan Caral
Hackbart, Liv Mae
Hauert, Ryan Andrew
Helland, Caleb Joseph
Hirsch, Brody Allen
Hudson, Colton Lee
Hughes, Isaiah Marquis
Leach, Zoey Audrey
Loeschen, Drake Eli
Mateo, Isaac Baltazar
McMinn, Jarrod Daniel
Nettifee, Hunter M.
Oelberg, Gunner Robert
Orton, Zachariah Joseph
Penn, Leighton Wagner
Pommrehn, Allison Marie
Ptacek, Giovanna Marie
Read, William Jeffrey
Rye, Jason Michael
Schweitzer, Madalyn Marie
Scott, Savanna Silvana
Thompson, Chloe Marie
Weinburgh, Ashley Marie
Whelan, Kendra Dianna
Williams, Stewart Henry
Winters-Davis, Kate Frances
Young, Ethan M
Zavala, Julia Marie
FRESHMEN
Askildson, Corey Thomas
Benson, Brooklyn Delores
Benson, Shae Deann
Berkley, Brenden Matthew
Billings, Kaytlan Ray
Bohls, Alexander William
Buckroyd-Sheppard, Jayce Aden
Buland, Alexander James
Daley, Madison Ann
Davis, Darian Lytrell
Eppens, Asher True
Falls, Jaelyn Charmin Marie
Fisher, Nevyn Michael Benjamin
Frels, Jacelyn Nicole
Gay, Kayla Clyll
Griffin, Nyasia Karma-Nola
Hicok, Jaxen Carter
Hines, Isaac Buchanan
Lentz, Justin James
Mapvailo, Kaitlyn Binti
Martz, Lucas Phillip
Mericle, Jacob Stanley
Millsap, Noah Thomas
Munson, Kamina Desirae
Parrott, Madeline Dorothye
Parsons, Tate Merrick
Philpott, Liberty Bing Ge
Post, Jasmin Rae
Prelip, Conner Eugene
Reyes, Jorge Aden
Rivera, Justyn Angel
Roen, Bjorn Angus
Schulz, Savanna Bree
Solsaa, Ethan Donald
Stackhouse, Drevon Isaiah Vysean
Wolcott, Faith Elaine
Wurth, Marci Karen